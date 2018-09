Bookmakeři Plzeň proti CSKA mírně favorizují, sázkaři jí nevěří

Kurzy sázkových kanceláří Plzni příliš optimismu před startem základní skupiny Ligy mistrů nepřinášejí a ještě hůře je na tom u sázkařů. Tipsport vypsal Plzeň jako vítěze skupiny v kurzu 60:1, celkový vítěz Ligy mistrů 1000:1, také na třetí místo, znamenající ještě postup do jarních bojů v Evropské lize, má Plzeň nejslabší kurz ve skupině - 2,13:1.

"První dvě místa ve skupině mají 'předplacena' Real a AS Řím, o tom se nemá cenu bavit. Ale právě kurz na 3. místo už je poměrně nadějný," je přesvědčen fotbalový bookmaker Petr Urbanec. "S CSKA Moskva budou viktoriáni bojovat o postupový bronzový stupínek (kurz na 3. místo pro CSKA je 1,57:1)," tvrdí Urbanec.

Viktoria může nakročit ke třetímu místu hned v prvním utkání, kdy hostí právě CSKA Moskva. Tipsport domácí mírně favorizuje v kurzu 2,31:1, proti výhře hostů 3,14:1. Stadión bude vyprodaný, jen sázkaři jsou pesimisté. "Pokud dáme dohromady všechny sázky na vítěze zápasu a na remízu, tak 70 % tiketů bylo vsazeno na výhru CSKA, 12 % na remízu a 18 % na výhru domácí Plzně," přidává statistiky Urbanec.

Viktoria vyfasovala snovou skupinu

Vedle Rusů a slavného Realu se Plzeň ve skupině potká ještě s AS Řím, postupové karty jsou tak podle bookmakerů rozdány jasně. Z prvního místa půjde dál Real, ze druhého AS. O třetí „flek" zajišťující jarní účast v Evropské lize se Viktoria popere právě s armádním celkem. A i v tomto duelu bude patrně tahat za kratší konec.

„Viktoria vyfasovala snovou skupinu. Real a počítám i AS si přijedou do Plzně pinknout s béčkem a i to by mělo v pohodě stačit. Jediná cesta zůstat v Evropě pro jaro vede přes CSKA, ale ruský fotbal, stejně jako ukrajinský, jak jsme se snad už opravdu přesvědčili, není radno podceňovat," poukazuje Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

"V kádru CSKA najdete hráče se zkušenostmi z Premier League či z domácího světového šampionátu. Mladíci v ofenzivě vynikají rychlostí, což bude stárnoucí obraně Viktorie činit obrovské potíže. Rusové se chytli i v domácí soutěži, v posledních dvou duelech si připsali skóre 7:0. Účast v Lize mistrů je svátkem, na druhou stranu se v Plzni musí mít na pozoru, aby je dosti pravděpodobné čtvrté místo ve skupině a nějaká rychta k dobru nepoznamenala i do domácích soutěží," dodává Hanák.