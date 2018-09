Viktoria chystá výjezd sezóny. Od neděle začne prodávat lístky do Madridu

Památný duel se pomalu blíží. Fotbalisté Plzně v Lize mistrů nastoupí 23. října v Madridu proti Realu. Vstupenky do hostujících sektorů se budou prodávat pouze v Plzni, již od neděle 23. září. Přednost dostanou držitelé permanentních vstupenek.

Zahráli si už na San Siru v Miláně, na Camp Nou v Barceloně, v Manchesteru na Etihad Stadium, v mnichovské Allianz Areně... A teď vyrazí na Santiago Bernabéu.

„Real Madrid je samozřejmě hlavní favorit naší skupiny, největší jméno... Moc se na zápas těším. Přece jen na San Bernabéu si zahrajete možná třeba jen jednou za život," líčí na klubovém webu Jan Kopic. Souhlasí s ním také slovenský středopolař Roman Procházka: „Těším se opravdu hodně. Nejlepší tým, který jsme mohli dostat, bude to splněný sen."

Prodej vstupenek do Madridu startuje v neděli. Jejich ceny budou 800 a 1090 korun v závislosti na sektoru. Levnější vstupenka bude do 4. patra stadiónu, dražší pak do 3. patra.

Stejně jako v Římě, i v Madridu platí adresný ticketing, vstupenky se tak budou vydávat přímo na jméno. Každý fanoušek si tak s sebou musí přinést doklad totožnosti, který si nesmí zapomenout ani při cestě do Španělska, aby se jím prokázal při vstupu na stadión. V předprodeji pro permanentkáře je navíc nutné, aby si každý s sebou přinesl i permanentní vstupenku, kterou si posléze již do Madridu brát nemusí.

Pravidla jsou striktní

Jeden permanentkář si může na zápas na hřišti Realu Madrid zakoupit proti své permanentce pouze jednu vstupenku, navíc si s sebou musí přinést také doklad totožnosti. Pokud by chtěl zakoupit vstupenky i pro další kamarády z řad permanentkářů, je nutné si na pokladnu s sebou vzít permice všech daných osob stejně jako jejich doklady totožnosti. Jedna osoba si může zakoupit maximálně 5 vstupenek (po předložení pěti dokladů totožnosti a pěti permanentek).

„Jde o striktní pravidla. Poté je nutné si ověřit, že nedošlo k záměně a každý má skutečně svou vstupenku. Před vstupem na stadión bude probíhat identifikace držitelů vstupenek," upozorňuje mluvčí klubu Václav Hanzlík.

Vstupenky se začnou prodávat v neděli 23. září od 9:00 na pokladnách za severní věží Doosan Areny a přednost dostanou držitelé permanentních vstupenek, kteří si lístky do Madridu můžou přednostně pořizovat až do středy 26. září do 17:00. Ve čtvrtek v 9:00 pak odstartuje volný prodej. Další podrobnosti pak jsou na klubovém webu.