Limberský dal na Estadio Santiago Bernabéu gól. Vrba si přeje giganta překvapit

Na trávníku v obřím kotli Estadio Santiago Bernabéu se hráči Viktorie tak trochu ztráceli, ale to i ty největší hvězdy, které sem přijedou, když se na ně díváte z nejvyšších pater osmdesátitisícového kolosu. Mezi prvními vyběhl při večerním tréninku na trávník David Limberský, vzal míč a dal gól do nejbližší branky, což slavil s rukama nad hlavou za potlesku spoluhráčů a nadšených ovací několika desítek plzeňských fanoušků, kteří se přišli podívat.

Slavný stadión obhlíželi uznale hráči i kouč Viktorie Plzeň Pavel Vrba. „Je pěkný, ale my jsme hráli už na více velkých stadiónech, třeba na Bayernu nebo Manchesteru City. Kluby, které takové stadióny mají, je dokáží zaplnit. U nás by nemělo smysl stavět takové kolosy," pravil nevzrušeně trenér Vrba, ale po ochozech jednoho z nejslavnějších stadiónů na planetě se také rozhlédl.

O sestavě před duelem s Realem Madrid kouč Viktorie nemluvil. Jen na konkrétní dotaz, zda už je rozhodnutý, kdo půjde do branky a zda to vybraný gólman ví, s úsměvem odpověděl: „Já jsem rozhodnutý a myslím si, že oba gólmani to tuší."

O Realu mluvil s velkým respektem. „Patří mezi pět TOP klubů na světě. I když se mu momentálně výsledkově nedaří, na jeho síle a kvalitě to nic neubírá. Prostě neproměňuje šance. Třeba v Moskvě s CSKA brzy inkasoval, ale pak měl převahu, a kdyby dal v posledních pěti minutách tři góly, bylo by to v pořádku," pravil Vrba.

Odmítl však srovnání s Levantem, které vyhrálo na hřišti Realu v sobotu 2:1. „Netroufl bych si o nějakém španělském klubu říct, že je outsider. Myslím si, že drtivá většina z nich má takovou kvalitu, že každý může porazit každého. Levante dokázalo využít toho, že Real se snažil o svoji nátlakovou hru a nechal tak soupeři vzadu víc prostoru. Real teď čeká nový zápas v Lize mistrů, je favoritem, my můžeme jen překvapit," zdůraznil kouč Viktorie.