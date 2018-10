Teď to zlomíme! Útočník Isco je přesvědčený, že Real Plzeň přejede

„Jsem v Realu šestou sezónu. Zažil jsem tu velká vítězství i doby, kdy se nám nedařilo. Nikdy to ale netrvalo tak dlouho jako nyní. Problém není v trenérovi, problém není ani v naší hře. Vytváříme si šance, ale nedáváme je. Problém je tedy v nás. Hlavně v ofenzívních hráčích. Všichni si uvědomujeme, že takhle to už nejde dál, jsme přeci Real Madrid. Teď to zlomíme, věříme si," říkal na předzápasové tiskové konferenci.

„Slyšel jsem, že Real je mrtvý, ale Real není nikdy mrtvý! Vyhráli jsme čtyřikrát Ligu mistrů během pěti let. Vím, že jsou lidé, kteří nám tuto mizérii přejí, nemají rádi Real, nemají rádi nás. S tolika porážkami je těžké se vypořádat, ale my všem dokážeme, že jsme zpátky, že Real je tady. Atmosféra není nijak příjemná, ale všichni v kabině jsme odhodlaní situaci zvrátit. Potřebujeme jeden vítězný zápas s hodně góly a zase bude dobře," říkal zvýšeným hlasem Isco, který se vrací po zranění. „Nečekal jsem, že to bude tak brzy, ale jsem připravený," dodal.

Odmítl také, že by měl padnout kouč Lopetegui. „Bylo by to nesmyslné. Už jsem řekl, že za situaci nemůže, on za nás ty góly nedá. Stojíme za ním, protože on stojí za námi. Věří nám, nedělá unáhlená rozhodnutí. Kdyby byl odvolán, ničemu to nepomůže, situace by naopak byla ještě horší. To by nás museli vyhodit všechny," zdůraznil.

Odmítl také, že příčinou problémů je odchod Cristiana Ronalda, který teď mužstvu chybí. „Jistě, dával góly, rozhodoval zápasy, uměl týmu pomoci, když se nedařilo, ale tým zase pomohl jemu, když neměl optimální formu. Nemůžeme pořád hovořit a vzdychat, že chybí Ronaldo, nebo ten či onen hráč je zraněný. Tak to prostě ve fotbale chodí. Kabina je plná dobrých fotbalistů," konstatoval.

Plzeň Isco rozhodně nepodceňuje, ale tvrdí: „Kvalita je jednoznačně na naší straně a tu musíme prokázat. Víme, v čem je soupeř silný, víme, kde má slabiny. My máme kvalitativní převahu na každém postu, a to musíme potvrdit i gólově, aby si fanoušci konečně zase mohli zakřičet a ne jen jednou!"