Kdybych dal v Madridu dva góly, možná by si mě všímali víc, usmívá se plzeňský záložník Hrošovský

Realu jste dal v Madridu gól. Myslíte, že si na vás budou v Plzni jeho hráči dávat větší pozor?

To nevím. Možná, kdybych proměnil i tu šanci z první půle, pak třeba ano. Dát gól Realu je krásné, kéž by se mi to povedlo i doma...

Uvědomujete si, že v prvním utkání jste měli šanci minimálně na bod?

Ano, mohli jsme tam minimálně vyrovnat, ale nebylo to tak jednoduché.

Real není v optimální formě, věříte, že je doma můžete i porazit?

Je pravda, že byli dost vlažní... Když budeme hrát na hranici svých možností, může být výsledek lepší než v Madridu.

Rozpadla se mu obrana, chybějí Marcelo, Varane, Carvajal, navíc vyměnili minulý týden trenéra. Vidíte v tom šanci?

Real má obrovskou kvalitu, dokáže chybějící hráče nahradit. Ani změna trenéra není velkým zásahem, pořád to je Real Madrid.

Sehrál jste hodně těžkých zápasů se silnými soupeři za Plzeň i slovenskou reprezentaci. Kam řadíte ty s Realem?

Určitě nejvýše. Ligu mistrů také hraji poprvé.

Může vás Real podcenit?

Myslím si, že po zkušenostech z prvního zápasu už ne.

Oni hrají na tři záložníky, Viktoria na pět. Vidíte v tom výhodu?

Myslím si, že to výhoda není, mají jen jiné rozestavení. V konečném důsledku to je uprostřed hřiště tři na tři.

Ale zaplněná Doosan Arena, kde to důvěrně znáte výhodou bude...

Věřím, že ano. My se vždycky snažíme podat co nejlepší výkon. Pro Plzeň je to utkání století, všichni jím žijí, my také. Pro nás nebude atmosféra na našem stadiónu ničím novým, ale podpora fanoušků by nám měla pomoci. Všichni se na zápas moc těšíme.