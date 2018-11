Real je jejich život! Žena ujíždí na Ramosovi, až někdy žárlím, říká jeden z fanoušků

Slavný Real pobláznil Plzeň. A to dávno předtím, než ve středu večer vyrukoval na Viktorii v duelu základní skupiny fotbalové Ligy mistrů. Hotel Marriott, ve kterém Ramos a spol. bydleli, vzali fanoušci Bílého baletu napříč Evropou útokem.

Čtyři hodiny před výkopem stepovaly desítky postav v bílých dresech před klubovým autobusem Realu, který za hvězdným týmem dorazil z Madridu. Čekaly, až jejich modly vyjdou z hotelu, aby je mohly spatřit zblízka.

„Tohle jsme si nemohli nechat ujít, když hraje Real skoro u nosu. Je povinnost tady být," vyprávěl Piotr, hlava rodiny z Wroclawi. Na sobě triko Bílého baletu, kolem krku omotanou šálu se znakem královského klubu.

Stejně jeho starší syn Tomek, který prý patří mezi největší fanoušky španělského gigantu v Polsku. Je jedním ze zakládajících členů klubu fanoušků Realu ve své zemi s názvem Aqila Blanca. „Real je náš život, milujeme ho celá rodina. Zdědil jsem to po tátovi, teď jsem pobláznil přítelkyni," mrknul spiklenecky na dívku Magdu, která vzápětí přitakala. Na Santiago Bernabéu byl už pětkrát, jednou se za Realem vydal na duel španělské La Ligy na Mallorku.

„Žena Dagmar ujíždí na Sergio Ramosovi, až někdy žárlím," zazubil se Piotr. „Nejsem do něj zamilovaná, ale jako chlap se mi líbí," doplní manželka. Společně se pak fotí u klubového autobusu. „Já mám zase nejraději Marcela. Dával Plzni gól v Madridu. Škoda, že je zraněný," zalitoval Piotr.

Zhruba dvě hodiny před zápasem se davy, které mezitím narostly do obřích rozměrů, dočkaly. Z hotelu postupně kráčeli Ramos, Bale, Benzema a další světová fotbalová esa. „Sergiooo," vykřikla Dagmar. Její miláček ale nehnul brvou, soustředil se už plně na duel s Plzní. S kamennou tváří vyběhl schůdky a zmizel na palubě.

Ani ne za pět minut už vcházel do přilehlé Doosan Areny, před níž se odehrál shodný „blázinec" jako před pár okamžiky u Marriottu. Blesky natěšených příznivců, i těch z Viktorie, donekonečna nasvěcovaly tváře procházejících klenotů.

Vřelo to i v nedaleké restauraci Na Parkáně, kde se na domácí zápasy pravidelně „chystají" fanoušci Viktorie. Tentokrát byl lokál nabitý už tři hodiny před výkopem. „Chystal jsem se už do Madridu, na letišti v Mnichově jsem ale o dvě minuty nestihl odbavení. Přišel jsem tak o životní zážitek. Tak aspoň teď v Plzni," řekl příznivec Luděk Hromádka. „Asi zase prohrajeme. Ale ať je to se ctí, jako na Santiago Bernabéu," dodal. Trefil se?