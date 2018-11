Smutný Vrba po debaklu: Při standardkách jsme se chovali jako dorostenci

Real ukázal svoji kvalitu, dal nám lekci, ale i tak to byl zážitek, říkají fotbalisté Plzně

Přitom jste začali dobře, po akci Hrošovského nastřelil Nacho břevno vlastní branky...

Bohužel míč neskončil v brance. Real vzápětí rozhodl individuální akcí Benzemy a dvěma standardkami. Pokud dáte proti takovému soupeři první gól, máte šanci. Pokud ne, a soupeř vás potrestá, je pak už hodně složité výsledek otáčet.

Dva góly jste inkasovali ze standardek. Není to v takovém utkání příliš velký luxus?

Určitě je špatně, když se Benzema prosadí mezi třemi hráči a zakončí. A je problém, když dostanete dva góly ze standardky. Chovali jsme se v těch situacích spíš jako dorostenci než dospělí.

Zacvičily s týmem první dva inkasované góly?

Začátek mi nepřipadal, že by měl být zápas ve třiadvacáté minutě rozhodnutý. Jenže nelze nevidět, že proti nám stálo mužstvo, které třikrát po sobě vyhrálo Champions League. Naše sebevědomí šlo dolů, první dvě branky měly pochopitelně na další průběh zápasu vliv.

Co jste říkal úderu loktem Ramose do obličeje Havla, kvůli kterému musel střídat?

Neviděl jsem to pořádně. Fotbal je kontaktní sport, někdy dochází i k věcem, kdy to, s prominutím, někdo odsere. Vyplynulo to ze hry, aspoň doufám, že nešlo o úmysl. Havel byl trochu otřesen.

Plzeňští fanoušci před zápasem tvrdili, že o výsledek nejde. Že jsou rádi, že Real do Plzně vůbec přijel. Co vy na to?

Naši fanoušci jsou rádi, že hrajeme skupinu Ligy mistrů. Na jaře si naopak s hráči něco vyříkávali po nevydařeném ligovém zápase. Diváci jsou spokojeni, že přijel Real, já jsem smutný, že jsme prohráli.

Třetí místo ve skupině je ale pořád reálné. Věříte v něj?

Jsem rád, že díky výhře Říma nad CSKA můžeme příště v Moskvě hrát o postup do jarní fáze Evropské ligy. Bylo by skvělé, kdyby se nám to i potřetí podařilo.

Oproti někdejším duelům s Barcelonou a Bayernem jste si proti Realu ve dvou zápasech vypracovali spoustu šancí. Vidíte v tom posun?

Po Barceloně a Bayernu jsme byli kritizováni, že jsme nevystřelili na bránu. Teď budeme asi kritizováni za výsledek. Vystřelili jsme sice dvanáctkrát, ale Real nás přehrál v kvalitě i v produktivitě. Měli jsme jednoho, dva hráče, kteří se kvalitě hostů přiblížili. Real byl prostě lepší. Podívejme se pravdě do očí. Na zápas se spíš budeme dívat z pohledu, jak se hraje vrcholový fotbal na klubové úrovni.