Drsná realita. V půli jsem se bál, aby nám Real nedal ještě pět gólů, přiznal Kopic

Vy jste mohli hned v úvodu vstřelit gól, mrzí to hodně, že to nedopadlo?

Samozřejmě. Patrik Hrošovský dobře odcentroval, Nachovi se míč odrazil od holeně do břevna. Kdyby skončil v síti, třeba by zápas vypadal jinak, nám by to pomohlo. Nestalo se, tím nechci říct, že bychom neprohráli. Oni mají obrovskou kvalitu. Při prvním gólu Benzemy kolem něj byli čtyři hráči, přesto prošel a zakončil. V naší šestnáctce nás v tu chvíli bylo snad deset a nestačilo to. Byla to jejich první šance a dali gól, za dvě minuty kopali roh a Casemiro přidal druhý. To vás srazí, cítíte, že s tímhle soupeřem už se s tím moc dělat nedá. Tři góly nám dali ze standardek. To se pak dá těžko něco dělat.

Do půle dal Real ještě dvě branky, co vás před začátkem té druhé napadlo?

Bál jsem se, aby nám nedali ještě další čtyři nebo pět gólů. To by bylo už moc. Naštěstí se to nestalo. Škoda, že jsme nedali alespoň čestný gól. Real byl lepší. Přitom přestal ve druhé půli hrát, čekal na brejky.

Vy jste ale měl na začátku druhé půle slibnou příležitost. Co ke gólu chybělo?

Čermák mi dal dobrý míč, já jsem si ho asi moc píchnul, měl jsem si to hodit na levačku a střílet křížem. Obránce mi tam už nacpal tělo, tak jsem to zkusil pravačkou šajtlí, ale Courtois míč vyrazil. Druhá střela šla zase moc doprostřed brány, měl jsem mířit víc k tyči. My jsme prostě neměli ani štěstíčko.

Udělal na vás Real velký dojem?

Je to opravdu nejslavnější klub na světě s obrovskou kvalitou. Jiný svět, nic většího tu není. Je logicky úplně jinde než my. Určitě je ale velký zážitek si proti takovému týmu zahrát. Užil jsem si oba zápasy, i když na Estadiu Santiaga Bernabea jsem nehrál.

Kdo z hráčů Realu na vás udělal největší dojem?

V obou zápasech Karim Benzema, to je skvělý útočník.

Máte na památku dres hráče Realu?

Přišel jsem k nim do kabiny, byl tam Marco Asensio, tak jsem si dres vyměnil s ním.

V utkání v Madridu jste kvůli zranění nenastoupil, ale srovnat oba zápasy určitě můžete...

V Madridu jsme si vytvořili víc šancí, ale Real jich měl doma také hodně, jen je nedal, u nás je proměnil. V tom byl největší rozdíl.