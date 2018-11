Ronaldova paráda Juventusu nestačila. Manchester pro vítězství neudělal vůbec nic, zlobil se Portugalec

Je to tady! Cristiano Ronaldo už pálí za Juventus i v Lize mistrů. A jak jinak, zase to byla parádní trefa. CR7 si připsal svůj první gól v Champions League v barvách italského klubu. Ronaldo si naběhl za obranu Manchesteru United a dlouhý pas Bonucciho z první napálil nechytatelně do sítě (ve videu čas 1:12). Byl to však jediný zásah turínského celku. Rudí ďáblové nakonec vyhráli v Turíně 2:1.