V Moskvě čeká na Plzeň nažhavený soupeř a krutý mráz k tomu

Varování se jim dostalo už při ranním odletu z Prahy. V Moskvě čeká na plzeňské fotbalisty nejen nažhavený soupeř toužící dál živit svou šanci na postup do jarní vyřazovací fáze Ligy mistrů, ale i dost krutá zima. V úterý večer, kdy je v Lužnikách pátý díl základní skupiny Champion League na programu, by totiž podle předpovědi meteorologů měla rtuť teploměru klesnout až k mínus čtrnácti stupňům.

V domácíém zápase se fotbalisté Plzně chytali za hlavu poté, co v nastavení ztratili vítězství nad CSKA v Lize mistrů.

Armádní celek CSKA Moskva se na odvetu s Viktorií Plzeň naladil už v pátek, kdy v patnáctém kole ruské ligy vyhrál na stadionu v Grozném 2:0, takže v tabulce figuruje na třetí příčce se ztrátou osmi bodů na suveréna podzimu Zenit Petrohrad.

„Před Ligou mistrů to byla důležitá výhra. Vždyť fotbalisté Grozného neprohráli na svém hřišti od podzimu loňského roku a až my jsme jejich sérii ukončili," pochvaloval si běloruský kouč na lavičce CSKA Viktor Gončarenko.

„Nebyl to jednoduchý zápas a ani my jsme nepodali ten nejlepší výkon. V Grozném se ale vyhrává hrozně těžce, takže tři body jsou pro nás cenné. V úterý proti Plzni musíme ale podat mnohem lepší výkon," vykládal dvacetiletý záložník Ivan Obljakov, jenž nahrál Magnússonovi na první gól, který islandský legionář po letním přestupu z anglického Bristolu do Moskvy vstřelil. A mimochodem - šlo o vůbec první branku, kterou v této sezóně dalo CSKA po standardní situaci.

Na úterní duel Ligy mistrů s Plzní, jenž začíná ve 21 hodin moskevského a tedy 19 hodin středoevropského času, se domácí mužstvo chystá ve své VEB aréně. Dokonce tam dnes odpoledne absolvuje předzápasový trénink a nevyužije tudíž možnosti vyzkoušet trávník v Lužnikách, kde se střetnutí hraje.

„Stadion známe, hřiště také, proto dáváme přednost domácímu prostředí," vysvětloval trenér Gončarenko.

Nejen on přitom apeloval na fanoušky, aby v úterý večer přišli, stali se dvanáctým hráčem jeho týmu, ale přitom fandili fair, nepoužívali pyrotechniku, nevhazovali žádné předměty na hřiště. Po utkání s AS Řím v předchozím kole Ligy mistrů totiž dostal moskevský klub za tyto excesy od UEFA pokutu 44 tisíc euro, přičemž na střetnutí s Plzní musí uzavřít i část tribun v Lužnikách.