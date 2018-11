Zimu přežijeme. V Rusku i v pohárové Evropě, tvrdí Vrba před moskevským dílem Ligy mistrů

Věří si, dokonce jsou ochotni i přísahat, že je nespálí ani ruský mráz, ba ani náležitě nažhavený armádní CSKA. Že zimu přežijí. Tu, která v Moskvě panuje, i tu pohárovou. „Přiletěli jsme do Ruska s tím, že chceme hrát na jaře Evropskou ligu. A uděláme vše pro to, abychom ji hráli,“ neschovával se za diplomatická slova, natož pak předzápasová klišé trenér plzeňské Viktorie Pavel Vrba. Samozřejmě vědom si toho, že jedině výhra v úterním pátém díle Ligy mistrů bude tuto naději reálně živit a hřát dál.

Český mistr je totiž ve skupině G na poslední příčce s jediným bodem, který urval právě v první konfrontaci s ruským soupeřem. „Spíše to bylo o dvou bodech, o něž jsme přišli v nastaveném čase," povzdechl si Vrba v Lužnikách při reminiscenci na vyrovnávací trefu CSKA, která jeho tým obrala o vítězství.

Vyhrát, jiné přání Viktoria nemá

V úterý večer musí Plzeň zabrat, jiné zbytí nemá. Domácí mužstvo totiž dokázalo zatím nasbírat o tři body víc, neboť na stadionu, kde se hrálo před čtyřmi měsíci finále mistrovství světa, porazilo Real Madrid. A právě to z něho dělá favorita. Lepší skóre samo sebou také. Plzeň by po pátém kole udržela ve hře o třetí pozici i remíza 2:2 a vyšší, ale hosté chtějí v Moskvě vyhrát.

Hrůza, kdyby byl Vrba šéfem novin. O Plzni by psal normálně „Já bych šéfem novin být nechtěl. Musel bych začít psát o Plzni normálně, a to by byla hrůza," odvětil plzeňský kouč celý rozesmátý, neboť mohl dát i v Moskvě na srozuměnou, jak to s jeho vztahem k žurnalistům je.

„Každý zápas je jiný. My jsme také sehráli na Realu velmi dobré utkání a pak jsme domácí odvetu nezvládli. Tentokrát však věřím, že si tři body odvezeme do Plzně," byl s trenérem zajedno kapitán Viktorie Roman Hubník, vědom si toho, že jen takový import nechá mužstvu reálnou naději i do posledního domácího střetnutí s AS Řím.

Daniel Kolář z Viktorie a Mário Fernandes z CSKA Moskva během utkání Ligy mistrů v Plzni.

Vlastimil Vacek

Jednoduché to ovšem mít Plzeň nebude, toho si jsou vědomi oba. Trenér i kapitán. „CSKA prošlo spoustou změn. Řada zkušených hráčů ukončila kariéru, přišla spousta mladých, kteří pod vedením trenéra Gončarenka udělali obrovský pokrok. Zvláště teď je to patrné. Chytili formu, hrají velmi dobře," vyzdvihoval Vrba vzestup ruského protivníka.

I přesto věří, že ke třetímu místu ve skupině své svěřence dovede a na jaře s nimi bude v pohárové Evropě pokračovat.

Ve zkušenostech se skrývá síla

„Tvrdíte, že máme starší mužstvo, jenže je to i mužstvo zkušené. A právě zkušenosti jsou v podobných zápasech strašně důležité. Starší a zkušení fotbalisté se na ně dovedou připravit a podávají v nich mnohem lepší výkony než v duelech, které je až tolik nemotivují," netajil, kde se bere jeho víra, že v Moskvě uspěje a s Plzní přežije panující ruský mráz i pohárovou zimu.

Michael Krmenčík, autor obou gólů Plzně během prvního utkání základní skupiny Ligy mistrů s CSKA Moskva, bude tentokrát viktoriánům chybět.

Vlastimil Vacek

„Mráz nás nerozhází, nevidím rozdíl mezi tím, když je na teploměru nula nebo pět či deset dílků pod ní. Podmínky jsou pro každého stejné, takže se s nimi musíme vyrovnat. Vždyť doma hrajeme také v mrazech," byl s trenérem naladěn na stejnou notu Hubník.

„Nezbývá nám jiného než se pokusit zápas zvládnout. A věřím, že to dokážeme."