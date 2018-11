České jméno spojené s CSKA. Jarošíkova sběratelská vášeň mistrovských titulů propukla v Moskvě

Vlastně díky angažmá v moskevském CSKA se z něho stal nejpilnější sběratel mistrovských titulů po evropských zemích, jakého český fotbal měl a má, to Jiří Jarošík nepopírá. „Ale také díky tažení Sparty Ligou mistrů na přelomu dvou tisíciletí,“ připomíná postupy letenského celku do osmifinálové skupiny a zápasy s Barcelonou, Portem, mnichovským Bayernem i třeba Realem Madrid.

„Tam jsme si udělali jméno, tam si nás všimli trenéři všech velkých klubů, neboť výkony a hrou v Champions League jsme jim o sobě řekli víc, než co o nás meldovali všichni agenti a manažeři, jejichž slova neměla tehdy ještě zdaleka takovou váhu, jako třeba dnes," připomíná Jarošík svým současným svěřencům a vzkazuje všem hráčům, jimž se nabízí možnost se na scéně Ligy mistrů představit. Fotbalistům plzeňské Viktorie, na něž čeká v Moskvě konfrontace s armádním CSKA, samozřejmě také.

Nová fotbalová aréna CSKA Moskva je skutečně nádherná.

Zdeněk Pavlis

Právě v Rusku začal Jarošík doplňovat svou sbírku titulů. Ke čtyřem českým získaným se Spartou přidal s CSKA Moskva ruský, na který armádní klub čekal dlouhých dvanáct let. A protože si udělal v jeho dresu náramné jméno, vedla jeho cesta dál.

Na Ostrovy. Do Chelsea a Celticu Glasgow, kde slavil mistrovskou korunovaci rovněž.

„Za vším stál José Mourinho. Nejdřív jsem proti němu nastoupil se Spartou, když ještě trénoval Porto. Šlo o jeho premiéru v Lize mistrů a já mu ji na Letné pokazil. Nejenže jsem zastavoval jeho playery, ale ještě jsem dal Santosovi druhý gól a na první jsem Sionkovi nahrál," bylo Jarošíkovi hned jasné, proč o něho charismatický portugalský kouč stál, když se objevil v Londýně a převzal Chelsea.

„Hned další rok jsme na sebe narazili znovu. On už byl trenérem Chelsea, já hrál v Moskvě, ale v obou zápasech se mi zase mimořádně dařilo. Pamatuji, že v domácí odvetě jsem pálil na bránu Chelsea snad dvanáctkrát, ale Petr Čech chytal skvěle a udržel čisté konto. Proto po pár týdnech přijeli Mourinhovi lidé do Moskvy a nabídli prezidentovi klubu, že si mě odvezou na půlroční hostování a po skončení sezony se vrátí, aby jednali o přestupu," přibližuje Jarošík pozadí svého transferu na Stamford Bridge i klubové zákulisí moskevského CSKA.

I faksimilie novinových stránek rozvěšené po chodbách nové arény armádního klubu připomínají Jarošíkův podíl na mistrovském titulu CSKA Moskva.

Zdeněk Pavlis

„Prezident klubu Jevgenij Ginner měl přestupovou filosofii nastavenou jasně. Nechal své skauty vytipovat hráče, které bude CSKA potřebovat, trenéři je následně sledovali a klub nakupoval teprve když se ujistil, že jde o ty pravé. A to všechno s výhledem na příštích pět let. Prodávat dál? Posílat hráče po půl roce či roce jinam? Zbavovat se jich? Souhlas dám jedině k přestupu do opravdu velkého klubu. Ale musí to být skutečně top klub,´ slýchal jsem já, stejně jako spoluhráči, když se v Moskvě objevil nějaký hráčský agent s nabídkou na transfer. A že třeba za mnou přijel Everton i vyjednávači z Chelsea. Jestliže ho na Stamford Bridge chcete, pak jedině na přestup," vzkázal Ginner i za La Manche.

Chelsea samozřejmě v prezidentových očích velkým klubem byla. A s jeho CSKA byla navíc propojena osobou ruského finančního oligarchy Romana Abramoviče, takže když anglický klub zaplatil tři miliony liber, dostal v posledních dnech roku 2004 Jarošík souhlas k přestupu.

„Nevím sice, jakou roli v mém přestupu do Londýna sehrál Abramovič, ale nakonec jsem se hráčem Chelsea přece jen stal. Jako nejlepší nováček ruské ligy. S oceněním za nejlepší gól sezony. S vizitkou nejlepšího záložníka, co na ruské prvoligové scéně ten rok působil," připomíná Jarošík, že angažmá v moskevském CSKA mu otevřelo brány na Ostrovy a tím i k mistrovským primátům. K těm, co získal s Chelsea a poté i se Celticem Glasgow a které z něho udělaly nejpilnějšího českého sběratele titulů po Evropě.

Jiří Jarošík se zlatým odznakem za mistrovské tituly získané ve čtyřech různých zemích jako člen nově ustaveného Klubu ligových šampionů.

Jan Tauber

Však na jeho působení v CSKA dodnes vzpomínají. V moderní aréně, kde hraje armádní mužstvo ligové zápasy, visí na jedné z chodeb i Jarošíkova fotografie doplněná jeho slovy po zápase s Volgogradem. „Teď už věřím, že titul je náš a že získáme i další," stojí tam azbukou. Nepletl se. CSKA tituly dál skutečně sbíralo, on také. Jenže už na Ostrovech v barvách Chelsea a Celticu, kde ve své sběratelské vášni pokračoval.