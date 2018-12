Tottenham trefil v Barceloně postup, v osmifinále Ligy mistrů jsou i Liverpool a Paris SG

Na seznamu postupujících do jarní části Ligy mistrů přibyly další kluby. Liverpool v zamotané skupině C urval klíčové body s Neapolí (1:0). Dál jde i Paris St. Germain po výhře 4:1 na hřišti CZ Bělehrad. Fotbalisté Tottenhamu díky gólu Lucase Moury pět minut před koncem zápasu posledního kola remizovali ve skupině B 1:1 v Barceloně a zajistili si tak, že domácí také doprovodí do osmifinále. Pouze s třetím místem, znamenajícím přesun do Evropské ligy, se musela spokojit Neapol, přestože pět kol vedla tabulku skupiny C.