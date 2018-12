Zůstalo jen u jednoho videa. Výprask v Římě plzeňský kouč hráčům raději nepustil

Na poslední přípravu před odvetou s AS Řím si plzeňský trenér Pavel Vrba nachystal sestřihy dvou zápasů. Původně chtěl svým svěřencům pustit sekvence z duelu, který v Lize mistrů odehráli počátkem října na Stadio Olimpico a v němž utrpěli výprask 0:5, aby následně pokračoval projekcí z ligového duelu středečního protivníka s Cagliari. Pro AS Řím zápasu krajně nepovedeného, neboť v něm tým vedl 2:0, aby se musel spokojit s remízou 2:2, přestože domácí Cagliari dohrávalo jen v devíti. Nakonec ale Vrba své rozhodnutí ohledně videa změnil.

„Ten náš zápas v Římě jsem nakonec nechtěl hráčům ani ukazovat. Proto jsem jim pustil poslední utkání AS v italské lize," nepopíral plzeňský kouč Pavel Vrba, že chtěl své svěřence dostat před dnešním loučením s Champions League hlavně do jiného psychického rozpoložení.

„Bude to možná opravdu spíš o psychice," připomínal, že Viktorii by mělo nahrávat mnohé. „Domácí prostředí, panující počasí, třeba i vědomí soupeře, že je jasným postupujícím," uvědomoval si výhody na straně jeho týmu.

I prohra nakonec může stačit Plzni k třetí příčce ve skupině, a tudíž pohárovému přestupu do jarní fáze Evropské ligy. Tedy pokud by ruský tým CSKA Moskva nebodoval ve Španělsku v utkání s Realem.

Výsledek z Madridu není prioritou

„Je pravděpodobné, že informace o tom, jak se vyvíjí střetnutí v Madridu budou prosakovat, takže se výsledek ze Španělska budu dozvídat. Pro mě však bude důležitější naše střetnutí," ujišťoval Vrba, že jeho prioritou je důstojné loučení s Ligou mistrů.

„Tak jako v minulých letech, kdy jsme v Lize mistrů účinkovali," chce si samo sebou Vrba a hráči s ním zopakovat předchozí sezony, kdy na lavičce Plzně zaměnil Ligu mistrů za jarní pokračování v Evropské lize.

„Pro nás je svátek, že jsme potřetí za posledních sedm let v Lize mistrů. A pokud by se nám povedlo znovu přežít pohárovou zimu, byl by to obrovský úspěch českého fotbalu."

Plzeňský kouč přitom nepopírá, že tvář a výkon jeho mužstva se v porovnání s prvním zápasem v Římě musí dnes večer zásadně změnit.

„A to ve všem. Zápas tam jsme vůbec nezvládli, už ve třetí minutě jsme dostali gól a pak už to bylo jen a jen v domácí režii," naznačoval Vrba, proč svým svěřencům nepouštěl na videu římský debakl, ale jen ligový duel dnešního protivníka v Cagliari.

To aby pozvedl sebevědomí a psychiku svých svěřenců a zároveň jim demonstroval, že i proti velikánovi formátu AS Řím se uspět dá, pokud využijí rezerv a chyb, které v protivníkově hře objevil.