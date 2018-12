Zákrok sezony! Kdybych věděl, že bude tak dobrý, zaplatím dvojnásobek, chválil Klopp svého brankáře

Před posledním zápasem základní skupiny Ligy mistrů byli ve skupině C v nejhorší výchozí pozici. Přesto fotbalisté Liverpoolu klíčovou bitvu o postup do osmifinále Champions League zvládli a na Anfield Road porazili Neapol 1:0. A vzhledem k tomu, že PSG vyhrál v Bělehradu 4:1, je to právě italský tým, kdo je odsouzen hrát v jarní části pouze Evropskou ligu. Klíčem k postupu byl fantastický zákrok gólmana Reds Alissona. Kdyby v nastavení dostal gól, slavila by Neapol. Teď je proto brankář za hrdinu.

Oproti minulému vystoupení v Lize mistrů proti PSG byli hráči Liverpoolu jako vyměnění. Mnohem více se tlačili do koncovky a odměna přišla ve 32. minutě, kdy Salah přelstil Ospinu střelou z malého vápna. „Ukázali jsme mnohem víc než v Itálii při prvním zápase. Kluci hráli mimořádné utkání," pochválil své svěřence trenér Jürgen Klopp.

Naděje na postup však mohla zhatit šance Milika v nastaveném čase. Pokud by polský kanonýr vstřelil gól, Liverpool by z Ligy mistrů vypadl. Jeho střelu ale reflexivně vyrazil brankář Alisson. „Předvedl zákrok sezony," měl jasno Klopp. „Kdybych věděl, že bude tak dobrý, zaplatil bych dvojnásobek," přiznal s nadsázkou německý stratég. Liverpool v létě přivedl brazilského gólmana z AS Řím za více než 65 milionů liber (asi 1,9 miliardy korun), což z něj dělá nejdražšího brankáře historie.

Brankář Alisson si připisuje klíčový zákrok proti střele Milika.

Carl Recine

„Ale nebylo to jen o tom jednom zákroku. Svým klidem nám hodně pomohl a výtečně sbírá centry. Skvěle však pracoval celý tým. Alisson nemůže převádět dvacet takových zákroků za zápas. Obrana toho na něj moc nepustila, a když už ano, tak tým podržel," dodal už s vážnou tváří Klopp.

Alissona, který podvanácté v sezoně udržel čisté konto, chválil i stoper Virgil van Dijk. „Pro nás je opravdu hodně důležitý. Je to fantastický gólman."

Vysmátý brankář Liverpoolu Alisson slaví postup do osmifinále Ligy mistrů.

Carl Recine

„Ale stále jsme nic nedokázali. Vyhráli jsme, postoupili, ale je to jen další krok k našemu cíli," varoval nizozemský obránce před přílišnou euforií nad vydřeným postupem.

To v táboře Neapole, která před úterním utkáním vedla skupinu C, zavládlo zklamání a také částečná nespokojenost s výrokem rozhodčího, který po zákroku Van Dijka na Mertense úkazal jen žlutou kartu. "Měla to být červená. Opakované záběry to jasně ukázaly," stěžoval si Ancelotti. "Hodně se mluví o zavedení VAR, a kdy se tak stane v Lize mistrů, ale pro nás to bude už příliš pozdě," prohlásil.

Jen malou útěchou je pro Ancelottiho přesun do Evropské ligy: „Musíme ten fakt přijmout, ale je mi to moc líto. Není tak prestižní jako Liga mistrů," uzavřel hlavní trenér Neapole.