Blíží se Vánoce, hráči potřebují peníze na dárky, vysvětloval Vrba, proč jeho tým zabere vždy v pravý čas

Už popáté dovedl Viktorii Plzeň do jarních pohárových bojů na evropské scéně, takže se opájel euforií. I kotrmelec přímo na trávníku se nerozpakoval trenér Pavel Vrba přímo na hřišti předvést a ani ho k němu nemuseli přemlouvat. „Jsem na kotouly skoupý a dělám je jen tehdy, když mám radost z něčeho mimořádného,“ netajil, že výhra v závěrečném duelu Ligy mistrů nad AS Řím a pátá účast v jarní pohárové Evropě pro něho a samo sebou i Plzeň mimořádným počinem je.

Je to tam! Plzeňští fotbalisté si užívají vítězství v Lize mistrů nad AS Řím.

Popáté během plzeňského angažmá jste svůj tým nasměroval do jarního pokračování na evropské pohárové scéně. A tentokrát z těžké skupiny Ligy mistrů a se sedmi body k tomu. Takže nejspíš největší úspěch vaší kariéry?

V Rusku a Itálii nás nejspíš nemají rádi, ale já jsem maximálně spokojený. CSKA jsme vyřadili již podruhé, po výsledcích s Neapolí či milánským AC v předchozích letech jsme dosáhli dalšího výtečného s AS Řím.

A to vás musely v průběhu střetnutí s italským protivníkem iritovat informace, které přicházely o vývoji souběžně hraného střetnutí v Madridu, kde hrálo moskevské CSKA. Co jste skóre odvíjejícímu se na Santiago Bernabéu říkal.

Zdálo se mi naprosto nenormální.

Ale nezbrzdilo vás, právě naopak...

Vždy věřím svému týmu. A vzhledem k tomu, co se v Madridu stalo, mě vítězství a postup těší o to víc.

Kam ho právě vzhledem k zmíněné konstelaci a situaci ve skupině řadíte?

Myslím, že Plzeň měla v posledních osmi letech podobných výsledků víc. Zvláště v minulých sezónách. Proto řadím výhru nad AS Řím mezi ně.

Co bylo klíčovým momentem pro vývoj a výsledek odvety?

Bylo jich víc, podstatné ale bylo, že jsme odehráli úplně jiný zápas než v Římě, kde jsme prohráli 0:5 a nabídli soupeři spoustu dalších šancí. Doma jsme naopak AS nepustili s výjimkou jediné příležitosti, kterou soupeř dohrál a z níž dal gól, do žádné jiné. Naopak my jich měli víc a zaslouženě vyhráli. To proto, že jsme hráli dobře jako mužstvo. Však si zaslouží pochvalu.

Výsledek a postup do jarních pohárových bojů o vaší Viktorii vypovídá mnohé.

Hlavně vypovídá o tom, že se nejedná o retro tým, za který jsme byli před začátkem podzimu označováni.

Popáté jste přežili zimu, popáté zvládli závěr pohárového podzimu na evropské scéně, popáté výkon vašich svěřenců gradoval v pravou chvíli teď v prosinci. Čím tohle vysvětlíte?

Nejspíš je to proto, že se blíží Vánoce a hráči potřebují peníze na dárky.