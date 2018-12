Plzeň zchudla o dva tisíce eur. Vrba si vychutnal ironickou děkovačku římské policii

Týdny si nechával storku z říjnové cesty Plzně do Říma jen pro sebe, v euforii panující po středeční výhře na AS se ale trenér Pavel Vrba neubránil a vyrukoval s ní. „Děkuji, že římská policie je velice důsledná a vyměřila nám pokutu 2000 eur,“ vzkazoval prostřednictvím italských žurnalistů do věčného města nad Tiberou. Samozřejmě žurnalistům udiveným, protože neměli sebemenší potuchy, cože to plzeňské fotbalisty při cestě k utkání Ligy mistrů potkalo.

Je to tam! Plzeňští fotbalisté si užívají vítězství v Lize mistrů nad AS Řím.

Vrba se dešifrování vzkazu nijak nebránil. „Jezdili jsme za římskou policií, která nás doprovázela. Přitom jsme zjistili, že nemáme povolení vjíždět do určitých zón, které ve městě jsou. A když jsme jet nechtěli, chtěli nás sebrat," vysvětloval plzeňský kouč.

„Když jsme chtěli couvat bez souhlasu policistů, chtěli našemu šoférovi sebrat řidičský průkaz. Takže děkuji římské policii za to, že je velice důsledná a vyměřila nám pokutu 2000 eur za to, že jsme jezdili za ní," vychutnal si Vrba svou chvíli se vším všudy.

Hráči potřebují peníze na dárky, proto hráli tak dobře, vtipkoval trenér Pavel Vrba.

Zvlášť když výhrou ve středečním duelu vydělal svému klubu 83 milionů korun, tedy 3 212 000 eur. Pardon, o dva tisíce méně, protože ty šly na pokutu.

Plzeňský kouč byl vůbec báječně naladěný, takže ochotně vysvětloval, jak mohl už v září s takovým klidem uzavřít sázku se sládkem pivovaru Gambrinus Zdeňkem Polákem.

Šlo v ní o to, že pokud dovede Vrba svůj tým k postupu ze skupiny do jarních bojů Ligy mistrů nebo Evropské ligy, dostanou fanoušci od Gambrinusu 11 700 piv zdarma. Právě takovou kapacitu má Doosan Arena. Pokud by však Viktoria skončila ve skupině poslední, postavil by se Vrba za pípu v jedné z plzeňských restaurací a fanouškům by čepoval pivo.

„Sázím se pouze tehdy, když věřím, že vyhraju," prozrazoval, proč do sázky se sládkem šel a proč byl přesvědčený, že nejen postupem, ale i pivním mokem udělá radost plzeňským fanouškům.