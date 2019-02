Stál jsem tam jako vůl, divil se Klopp, proč mu kouč Bayernu nepodal ruku

Ne, nešlo o vzájemnou averzi nebo snad nějaké nevyřízené účty z minulosti. Ani frustrace z toho, že v ostře sledovaném souboji neměl ani jeden z trenérů navrch, při této scénce roli nehrála.

„Šlo pouze o nedorozumění, které nebylo myšleno zle a za něž jsem se omluvil. V Německu je naopak zvykem, že si po skončení zápasu potřesete rukou nejprve se svými hráči," bránil se chorvatský kouč Bayernu, že se o neuctivé gesto, natož pohrdání ostrovními zvyklostmi rozhodně nejednalo. „Ruce jsme si podali."

Robert Lewandowski v obležení liverpoolských fotbalistů

Carl Recine, Reuters

„Také mi vysvětloval, že chtěl nejdříve mluvit s Ribérym, který se stal otcem. Jenže on se jím stal již popáté. Co je na tom tak vzrušujícího?" už se smíchem prozrazoval Jürgen Klopp, o čem si s Kovačem také povídali.

Je to jako se sklenicí vody

O vzájemné konfrontaci, v níž neměl ani jeden navrch, pochopitelně na trávníku nedebatovali. Samozřejmě že s bezbrankovou remízou byl spokojenější Kovač.

„Nevybavuji si příliš mužstev, která by zde na Anfieldu neprohrála, a přitom ještě nedostala gól. My jsme svého cíle po takticky disciplinovaném výkonu dosáhli a remízu uhráli, ale jsem tím posledním člověkem na světě, který by slavil už před odvetou," hodnotil pragmaticky nerozhodný výsledek trenér Bayernu.

Joshua Kimmich a Niklas Süle z Bayernu se snaží zastavit Mohameda Salaha

Carl Recine, Reuters

„Je to jako se sklenicí vody naplněnou jen do poloviny. Někomu se zdá pořád z půlky plná, jinému připadá poloprázdná. Tak je to i s námi, protože jsme sice gól nedostali, ale ani my ho nevstřelili," připomínal Kovač, že o postupujícím do čtvrtfinále není zdaleka rozhodnuto, byť pozice jeho týmu je hodně slibná.

To byla Liga mistrů? ptal se Klopp

„Mohlo to být před odvetou lepší, protože nejde o výsledek, který bychom si vysnili, ale jsme v pohodě. Jsme pořád ve hře o postup, což je důležité, " tvářil se Jürgen Klopp, jako by ho remíza zase až tolik nerozhodila.

„Měli jsme sice spoustu dobrých věcí, ale proti vynikajícímu soupeři jsme mohli a měli hrát lépe. Upadli jsme však do přílišné pasivity, a i proto se dostal do gólové šance jen Mané. V druhém poločase si vůbec nevybavuji, že by jedno z mužstev nějakou vůbec mělo. Přitom kdyby na jedné či druhé straně padla branka, obraz zápasu by se tím změnil. Takhle to nebyl zápas hodný Ligy mistrů."