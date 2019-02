Obscénní gesto? Musel jsem to udělat, abych ukázal, že máme koule, hájil se kouč Atlétika Simeone

Nebylo to poprvé, kdy Simeone takto reagoval. „Už jako hráč jsem to v Laziu v utkání proti Boloni udělal, dnes jsem to předvedl znovu," přiznal poté, co sevřel ruce v rozkroku a otočil se k fanouškům Colchoneros i kamerám.

„To abych ukázal, že máme cojones," vysvětloval argentinský kouč svou kontroverzní oslavu, kterou prý chtěl je ukázat, že jeho tým má spoustu koulí.

Spoustu diváků tím pobouřil. Na stadionu i u obrazovek. A nešlo jen o tifosi Juventusu.

„Musel jsem ukázat, co cítím. Mohu se omluvit, pokud jsem snad někoho urazil, ale udělal jsem to ze srdce," reagoval Simeone okamžitě na kritiku, která se na něho snesla.

Na stadionu i na sociálních sítích.

„Ubohé gesto ubohého člověka. Proč si myslí, že chceme něco takového vidět?" vyčítal na twitteru jeden z fanoušků Simeonovi, že se nedovede ovládnout a své emoce krotit.

„Nebylo to pěkné gesto, to přiznávám. A rozhodně nebylo adresováno soupeři, obracel jsem se k našim fanouškům," opakovaně se hájil argentinský trenér.

„Byl to těžký zápas, v němž jsme tvrdě bojovali. Bylo znát, že se do našeho mužstva vrátili důležití hráči jako Koke a Costa, kteří celý zápas urputně bojovali, i když Diego Costa nebyl zdravotně stoprocentně fit," opájel se dvoubrankovou výhrou Simeone.

„Museli jsme využít všeho, abychom nakonec jsme dosáhli velmi dobrého výsledku proti skvělému týmu se spoustou skvělých hráčů. Očekávám, že v turínské odvetě budeme trpět, ale naše pozice je slibná."