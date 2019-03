Prokletí Buffona a Paris SG nekončí. Rudí ďáblové jim zasadili v nastavení k.o.

Po Realu Madrid končí v Lize mistrů i další z velkých favoritů. Francouzský Paris SG navzdory výhře 2:0 v prvním utkání na Old Trafford nezvládl domácí odvetu s Manchesterem United, ve čtvrté minutě nastavení inkasoval z penalty proměněné Rashfordem a po prohře 1:3 se s Champions League loučí. Během posledních tří let znovu už v osmifinále. I v Portu nakonec rozhodla o postupu domácích penalta. Čtyři minuty před koncem druhého prodloužení ji proměnil Brazilec Telles a portugalský celek tak poslal mezi osm nejlepších týmů Evropy.

Prokletí francouzského mistra nekončí. Buffonovo také ne. Jednačtyřicetiletý italský veterán, který odešel z Juventusu do Paris SG s vírou, že konečně vyhraje vysněnou Ligu mistrů, se podepsal pod senzací, která se zrodila v osmifinálové odvetě.

Veterán se pod ortel podepsal

On to byl, kde po půlhodině vyrazil Rashfordovu střelu jen před sebe, takže belgický legionář Lukaku skóroval v Parku princů během třiceti minut již podruhé.

Rudí ďáblové v tu chvíli vedli 2:1, i když se museli obejít bez distancovaného Pogby a devíti dalších hráčů, o jejichž zařazení do sestavy by norský kouč Manchesteru United Solskjaer jisto jistě uvažoval.

Francouzský mistr si ale podepsal ortel sám. Nejdřív minelou Kehrera, který po pár desítkách vteřin poslal přihrávku na hranici vlastní šestnáctky, Lukaku byl u míče dřív než Silva a první střelou mířící mezi tyče kiks německého legionáře ztrestal. Bleskurychle tak umazal polovinu z restu, který si jeho tým přivezl z Old Trafford.

A po půlhodině to byl zase on, kdo po chybě Buffona odpověděl na vyrovnávací trefu Bernata.

Gianluigi Buffon z PSG při odvetě s Manchesterem United.

Christian Hartmann, Reuters

Mohl se někdo divit, že hráčům Paris SG letěl před očima dva roky starý film ze zápasu s Barcelonou, kterou doma porazili 4:0, ale v odvetě dostali šest branek a z Ligy mistrů se pakovali už v osmifinále. Že jim nepřidalo, když jedenáct minut po přestávce sice Di María skóre zápasu podruhé srovnal, ale jeho chytrému lobu předcházel ofsajd, takže gól neplatil.

Penalta v nastavení rozhodla

Trenér Tuchel jim sice o přestávce promlouval do duše, ale nic nepomohlo. Prokletí Paris SG se naplnilo. Rudí ďáblové se sice ve druhé půli do vyložené šance už nedostali, neboť domácí hráli mnohem obezřetněji než do přestávky. Bernat mohl šest minut před koncem z Parku princů nervozitu vyhnat a postup domácích pečetit, jenže trefil jen tyč a tím jako by přivolal na Paris SG prokletí.

https://www.facebook.com/manchesterunited/posts/10156399863447746

Ve třetí minutě nastavení totiž vyrazil Kimpembe střelu Dalota rukou, slovinský sudí Skomina si u videa potvrdil, že penaltu pískat má a také ji nařídil. Rashford ji proměnil.

Rudí ďáblové tak smazali ztrátu 0:2 z úvodního domácího zápasu, což se ještě nikomu v historii elitní soutěže nepovedlo. Čtvrtfinále LM si zahrají po pěti letech.

https://www.facebook.com/manchesterunited/videos/2532253950124628/

I loňský semifinalista končí

Muselo jim pomoci video, ale protože turecký sudí Cakir usoudil, že se o ofsajd nejednalo, explodovalo Estadio Do Dragao nadšením. Gól Brazilce Soarese platil, domácí Porto vedlo a v ten moment bylo ve čtvrtfinále.

„Potřebujeme dát vedoucí gól. A potřebujeme ho dát rychle," kvitoval domácí kouč Conceicao, že odveta začala podle plánu, s nímž se netajil už před zápasem.

Jenže za devět minut dostal jeho scénář povážlivou trhlinu, protože Militao fauloval v šestnáctce Perottiho tak okatě, že Cakir nemusel ani k videu, aby nařídil pokutový kop. Pětatřicetiletý rutinér De Rossi si při jeho exekuci počkal, až gólman Casillas skočí k levé tyči a míč mu poslal k pravé.

Hned po půli si Conceicao na lavičce a stadion s ním úlevně vydechl podruhé. Marega úplně zapomenutý před brankářem Olsenem dal druhou branku domácích. V tu chvíli nikoli samozřejmě postupovou, ale garantující Portu alespoň prodloužení.

https://www.facebook.com/MagicoFCPorto/posts/3064364780247659

A to i po šancích Brahimiho na straně jedné a Perottiho na straně druhé skutečně přišlo. Zasáhl do něho i český útočník Schick, ale žolíkem římského AS se nestal. A protože ani kanonýr Džeko semifinalistu loňského ročníku Ligy mistrů nespasil, i když ve druhém prodloužení měl v rychlém sledu dvě obrovské šance, rozhodla i v Portu penalta.

Také konzultovaná u videa, protože Cakir se musel přesvědčit, zda Florenzi skutečně držel Fernanda za dres. Po pohledu na monitor se nerozpakoval, ukázal na značku pokutového kopu a Brazilec Telles poslal Porto do čtvrtfinále.