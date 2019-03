Odvážný kluk, byl kouč u vytržení z Rashfordovy chladnokrevnosti. Proto přece fotbal hraju, smál se hrdina Rudých ďáblů

Neskutečné zachovat takovou chladnokrevnost. A v jednadvaceti letech k tomu! „Odvážný a nebojácný chlapec,“ halasil kouč fotbalistů Manchesteru United Ole Gunnar Solskjaer, když se Marcus Rashford ve čtvrté minutě nastavení středečního pařížského dramatu ujal exekuce pokutového kopu a rutinérsky ho proměnil. „Ale vždyť to je věc, kterou trénuju každý den,“ usmíval se mladý hrdina, jako by bylo zcela samozřejmé, že si ve vypjaté chvíli postaví balon a tváří v tvář jedenačtyřicetiletému veteránovi Buffonovi zachová pevné nervy a pošle svůj tým do čtvrtfinále Ligy mistrů.