Faul na Schicka? Loni nás okradli bez videa, letos s ním. Je to na h....! zuří v Římě

Zuří všichni! Prezident AS Řím James Palotta, fotbalisté také. Osmifinálové vyřazení z Ligy mistrů v Portu nemohou rozdýchat, protože jsou přesvědčeni, že je turecký sudí Cakir a VAR systém v jeho interpretaci zařízl jako podsvinče. „Loni nás okradli bez videa, letos s ním. Je to na hov.., nemám dalších slov,“ nerozpakoval se půldruhé hodiny po odvetě použít Palotta ve svém tweetu hrubá slova, byť si je vědom, že ho nejspíš čeká tvrdý postih od disciplinární komise UEFA. Podobné zpochybňování regulérnosti Champions League i systému VAR se neobejde bez sankcí.

Italy vytočil závěr druhé poloviny prodloužení. Nejspíš oprávněně. Turecký arbitr nejprve po poradě s videorozhodčím nařídil za zákrok Florenziho na Fernanda pokutový kop, ale když byl vzápětí faulován v šestnáctce Porta domácím Maregou český legionář Patrik Schick, zákrok velkoryse přehlédl.

„Ani na video se přitom nešel podívat," byl řecký obránce Kostas Manolas dopálený na nejvyšší mez, že si Cakir pouze volal s kolegou u videa.

„Zcela evidentní kontakt viděli všichni, on nám přitom zmateně tvrdil, že videosudí žádný faul nezaregistroval."

„Schick byl jasně podražen, ale videosudí nic," běsnil šéf římského klubu a nemohl se ubránit dojmu, že bylo záměrem odstranit jeho klub z cesty jiným gigantům.

JP: “Lo scorso anno abbiamo richiesto il VAR in UCL perché ci avevano rovinato la semifinale e questa sera, nonostante ci fosse, siamo stati derubati. Schick è stato atterrato in area, il VAR lo dimostra, e non viene fatto niente. Sono stufo di questa merda. Non ho più parole!” pic.twitter.com/uHqgJqGKsi — AS Roma (@OfficialASRoma) 7. března 2019

„Pro nás nikdo příliš slz ronit nebude, v nás však zůstane pocit nespravedlnosti a zápach z toho, co se dělo a děje," připomínal Palotta i loňskou křivdu v semifinále proti Liverpoolu.

„Loni nás zničili v semifinále bez videa, letos s ním. VAR prý dokázal, že se nic nestalo," narážel na křivdu, kterou v sobě Giallorossi nesou od loňské jarní konfrontace s Kloppovým týmem.

Soares (vlevo) z Porta a Steven N'Zonzi z AS Řím.

Miguel Vidal, Reuters

AS Řím měl kopat minimálně dvě penalty, ale protože nebylo k dispozici video a slovinský rozhodčí Skomina nemohl ex post posoudit inkriminované situace, na pokutové kopy nedošlo.

„Dodatečně se nám za to omluvili, jenže teď se nemají za co skrýt a na co se vymlouvat. Když video zápas sleduje, musí se jít přece rozhodčí na záznam podívat," divil se Manolas přístupu tureckého rozhodčího. „Nerozumím tomu."

„Tohle nebylo selhání videa, ale selhání lidského faktoru," pragmaticky shrnul za sebe i spoluhráče kumulující se pocity křivdy kapitán AS Š Řím Daniele De Rossi.

Alex Telles z Porta během utkání s AS Řím.

Miguel Vidal, Reuters

Prezident klubu Palotti šel ve svých vývodech ještě dál. Naznačil, že by mohlo jít o reakci na jeho nedávný dopis adresovaný UEFA.

„Požadoval jsem v něm vysvětlení, jak je to s uplatňovaním pravidla finančního fair play. Případy zjevné diskriminace některých klubů jsou zcela evidentní," prozradil, že se pustil do boje s generalitou UEFA, a tudíž by mohlo jít o možnou reakci.

Vztahy mezi Giallorossi a UEFA jsou podle něho v této chvíli na nejnižším stupni a bude dlouho trvat, že se důvěra obnoví.

„Vzdal jsem to, jsem z toho unavený. Je to na hov....", nebral si Palotti servítky.