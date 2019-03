Dostane Buffon další šanci vzepřít se osudu? Katarští šejkové s ním i po vyřazení chtějí prodloužit smlouvu

Proto se tehdy Buffon neovládl. Proto se sápal na sudího Olivera a spílal mu. Proto následovala červená karta a distanc na tři zápasy na evropské pohárové scéně.

Jednačtyřicetiletý italský veterán si ho přinesl sebou samozřejmě i do Paříže, kam po sedmnácti letech ve službách Juventusu loni v létě přestoupil. S vírou, že u Seiny by se mu mohlo konečně podařit vyhrát Ligu mistrů. Že v jednom týmu s Neymarem, Di Maríem, Silvou by mohl dokázat to, co se se mu s Bianconeri nikdy nepovedlo.

Sestřih odvetného osmifinálového zápasu Ligy mistrů Paris St. Germain - Manchester United

O2 TV Sport

A to se s Juventusem dostal do finále třikrát. Jenže v roce 2003 na Old Trafford v Manchesteru rozhodl konfrontaci s AC Milán penaltový rozstřel a rozhodující trefa Ševčenka. O dvanáct let později v Berlíně měla navrch Barcelona a v roce 2017 v Cardiffu madridský Real.

Během kariéry vyhrál všechno, co si vysnil. S italskou reprezentační squadrou mistrovství světa, s Juventusem devět titulů, s Parmou Pohár UEFA.

Liga mistrů však pro něho byla prokletá. Po středeční pařížské noci je pro něho prokletá dál. Sám to přivodil, takže po k.o. od Manchesteru United činil pokání.

Marcus Rashford z Manchesteru United proměňuje penaltu proti PSG.

John Sibley, Reuters

Střelu Rashforda vyrazil před sebe, takže Lukaku dostal po půlhodině Rudé ďábly podruhé v osmifinálové odvetě do vedení. A protože zraněný Neymar na hřišti chyběl a Mbappé, Di María, Thiago Silva a spol. vyrovnat nedokázali, přivodila třetí minuta nastavení jen to, co Buffon před necelým rokem zažil v Madridu.

Penaltu, kterou tentokrát slovinskému sudímu Skominovi posvětilo video a kterou mladík Rashford proměnil stejně, jako 11. dubna 2018 na Santiago Bernabéu Ronaldo.

Pro Buffona trýznivý konec. Hořké loučení s představou, že si s klubem katarských šejků na vysněnou trofej sáhne. Že přemůže nepřejícnost osudu.

🎙💬 #PSGMU



Nasser Al-Khelaïfi : "I am very disappointed with the result and the game." pic.twitter.com/Sl4Zd3shPT — Paris Saint-Germain (@PSG_English) 7. března 2019

Vždyť smlouva v Paris Saint-Germain mu v létě vyprší a ve středeční noci plné rozčarování se nedalo očekávat, že by arabští majitelé uplatnili opci, kterou má Buffon ve smlouvě. Horečnatě se naopak začalo spekulovat o příchodu Jana Oblaka z madridského Atlétika či Davida De Gea z Manchesteru United

Po procitnutí z prožité kocoviny se ale zdá, že italský gólman dostane další šanci.

Prezident PSG: Nechápu, jak se to mohlo stát

Prezident klubu Násir Chelajfí popřel, že by trenér Thomas Tuchel dostal vyhazov a že by pro Buffona představovalo prohrané osmifinále konec působení v Paris Saint-Germain.

„Je to obrovské zklamání. Nechápu, jak se to mohlo stát. Ale nemíníme dělat ukvapené kroky," tvrdí katarský byznysmen, který je od ledna i jedním ze dvou zástupců Evropské asociace klubů ve vedení UEFA a jenž je zároveň šéfem televizní společnosti beIN Sports. Ta od UEFA kupuje vysílací práva pro trhy na Blízkém východě a také v části Evropy, Asie a Severní Ameriky.

Ángel di María z PSG se raduje z gólu, který nakonec neplatil pro ofsajd.

Christian Hartmann, Reuters

Podle obvykle dobře informovaného zdroje Sky Sports Italia dokonce v kuloárech prohlásil, že navzdory vyřazení s Buffonem prodlouží smlouvu o další rok a přidá k ní zase roční opci, protože Paris SG jeho zkušenosti potřebuje, aby už konečně Ligu mistrů vyhrál.

Italský veterán, jemuž bude příští rok v lednu dvaačtyřicet, tak nejspíš dostane další šanci vzepřít se osudu.