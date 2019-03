Trapas Edina Džeka! Jeho teatrálnímu pádu se směje celý fotbalový svět

Fláknul sebou o zem. Nic mu to nebylo platné. Osmifinálový duel Porta s AS Řím nabídl nervy drásající vyřazovací boj o postup. Nechyběly góly, tvrdé souboje, prodloužení, sporné momenty a bohužel ani další teatrální vsuvka, za kterou by se bez skrupulí dala udělit jedna z divadelních cen. Hlavní roli si tentokrát zahrál Edin Džeko, jehož výměna názorů s portugalským Pepem vyústila až v afektovaný pád vzad přímo pod nohy sudího. Vykartovat soupeře se mu nepodařilo. Řím prohrál po penaltě ve 117. minutě a postup slaví Porto.