Místo oslav boj o život. Fanoušek United byl v Paříži pobodán

Euforie a postup! Ale také drama a boj o život. Manchester United řádil na hřišti PSG a po šokující porážce v poměru 3:1 postoupil do čtvrtfinále. Jednomu z příznivců Rudých ďáblů se středeční noc dramaticky zkomplikovala. Během oslav ho pobodal pařížský taxikář. Čtyřiačtyřicetiletý fanoušek podstoupil přímo ve francouzské metropoli operaci. Po víkendu by měl být propuštěn z nemocnice.

Fanoušci Manchesteru United oslavují postup mezi nejlepších 8 týmů Ligy mistrů poté, co jejich tým v dramatickém duelu porazil PSG 3:1.

Fanoušci byli u vytržení a pařížská středeční noc patřila barvám ostrovního klubu. Manchester si poradil s nepříznivým výsledkem 0:2 z domácího zápasu a penalta Marcuse Rashforda v infarktovém závěru rozhodla o postupu Angličanů. V kotli hostů propuklo šílenství.

Po závěrečném hvizdu se příznivci Rudých ďáblů mohli naplno vrhnout do bujarých oslav v ulicích pod Eiffelovou věží. Jednomu z nich se to málem stalo osudné a zpátky přes La Manche už se nemusel vrátit živý.

Francois Mori, ČTK/AP

Angličan měl s kamarádkou hlasitě oslavovat postup zpěvem fanouškovských písní v jednom z pařížských taxíků. Pro to ale neměl pochopení řidič, kterému se chování dvojice nezamlouvalo, rozhodl se je proto z auta vyhodit a došlo ke strkanici. Řidič během šarvátky bodl muže do hrudníku a z místa krvavé potyčky ujel.

Fanoušek byl převezen do nemocnice a podstoupil operaci, doktorům se naštěstí podařilo zastavit vnitřní krvácení a zachránit mu život. Podle BBC by se muž měl zpátky do rodné vlasti vrátit v neděli nebo v pondělí. Policie útočníka nedlouho po incidentu zadržela, zbraň u něj ale nenašla.