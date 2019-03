Ronaldo hattrickem zařídil Juventusu postup. Manchester City nadělil výprask

Ronaldo věděl, proč po dvougólové prohře v Madridu pěti vztyčenými prsty připomínal fanouškům Atlétika, že on vyhrál Ligu mistrů už pětkrát a s Juventusem v ní chce triumfovat také. On to byl, kdo třemi góly smazal v osmifinálové odvetě manko z prvního střetnutí a po výhře 3:0 poslal Starou dámu do čtvrtfinále, a tudíž na další pouť za vysněným vítězstvím v Champions Lague.