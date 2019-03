Velké změny v Lize mistrů? Hrát se může o víkendech, menší kluby by měly smůlu

Peníze vládnou světu. Ligu mistrů nevyjímaje. Spíše naopak. Nejslavnější klubová soutěž světa by mohla projít v následujících letech výraznými změnami, na které by doplatily především menší kluby. Novinky by se však kromě samotné struktury soutěže dotkly i termínů zápasů.

Liga mistrů o víkendech? Přesně s takovým nápadem koketují zástupci UEFA a předních evropských týmů. Daleko zásadnější změnou by však měl doznat samotný herní formát.

Champions League by se totiž měla rozdělit na několik tzv. "superskupin", ze kterých by se mělo dle dosažených výsledků postupovat a sestupovat podobně, jako je to mu u evropských národních soutěží.

Do Ligy mistrů by se tak nekvalifikovaly celky na základě umístění v domácích ligách. Toto pravidlo by prakticky eliminovalo menší týmy, o což také představitelé evropských velkoklubů nepokrytě usilují.

Sestřih utkání fotbalové Ligy mistrů Bayern - Liverpool

O2 TV Sport

Změní se i termíny zápasů?

Informaci o navrhovaných změnách potvrdil šéf Juventusu Turín Andrea Agnelli. Zástupci nejbohatších klubů by o případných novinkách měli jednat dnes ve švýcarském Nyonu s předními představiteli UEFA.

Změny by se měly dotknout i termínů zápasů. Ty by se měly odehrávat především o víkendech, což by mělo zaručit větší sledovanost a tím pádem mnohem výraznější zisky z televizních práv.

V nejbližších sezonách se však nic měnit nebude. "Můžeme potvrdit, že současný systém zůstane v platnosti minimálně do roku 2024," potvrdil mluvčí UEFA.

Sestřih utkání fotbalové Ligy mistrů Barcelona - Lyon

O2 TV Sport