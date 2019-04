Juventus v problémech! Netuší, zda do Ligy mistrů nastoupí jeho opora

Giorgio Chiellini (uprostřed) z Juventusu se se spoluhráči raduje z gólu v odvetě s Atlétikem Madrid, který však rozhodčí neuznal. Nyní není jasné, zda obránce bude schopen nastoupit do prvního čtvrtfinále proti Ajaxu.

Zranění si Chiellini přivodil ani ne dva dny před důležitým zápasem - při posledním tréninku před odletem do Amsterdamu. Je tak možné, že v prvním čtvrtfinálovém utkání nebude schopen nastoupit.

Pokud Chiellini do utkání skutečně nebude moci zasáhnout, patrně jej zastoupí Daniele Rugani, i kvůli tomu, že další hráči, kteří by přicházeli v úvahu, Martin Caceres a Andrea Barzagli, se v současné době také potýkají se zraněním.

Cristiano Ronaldo (vlevo) by podle serveru Goal už mohl do utkání s Ajaxem zasáhnout.

Antonio Calanni, ČTK/AP

Na druhou stranu už by do utkání teoreticky mohl zasáhnout Cristiano Ronaldo, který vynechal tři zápasy poté, co utrpěl zranění v kvalifikačním zápasu na EURO 2020 mezi Portugalskem a Srbskem. Z Juventusu znějí hlasy plné přesvědčení, že bude připraven nastoupit.