Barcelona poprvé vyhrála na Old Trafford a do semifinále má blíž. Ajax neuhlídal Ronalda, ale rychle srovnal

I letité pravdy přestanou jednou platit, o čemž se přesvědčil v prvním čtvrtfinále Ligy mistrů Manchester United. Až dosud se ve svém chrámu Old Trafford utkal v pohárových duelech s Barcelonou čtyřikrát a ani jednou s ní neprohrál. Ve středečním duelu však po hlavičce Suáreze a teči Shawa přestala dosavadní bilance platit. Barcelona vyhrála 1:0 a před odvetou příští úterý na Camp Nou má do semifinále blíž. Konfrontace Ajaxu s Juventusu se dočká rozřešení také až za týden. Mladý amsterdamský celek předváděl sice v Cruyffově aréně báječný fotbal, ale po spoustě promarněných šancí musel vzít za vděk jen remízou, neboť na vedoucí gól Ronalda dokázal odpovědět jen Neres.

Praporek pomezního sudího sice vyletěl vzhůru a signalizoval Suárezův ofsajd, jenže italský sudí Rocchi po nápovědě svého krajana Irratiho sedícího u videa na jeho signalizaci nedal. Nic takového, Uruguayec v ofsajdu nebyl, takže jeho vůbec první trefa v letošním ročníku Ligy mistrů platila.

Ke smůle Rudých ďáblů, jimž nebylo nic platné, že je trenér Solskjaer právě na dvojici Messi - Suárez speciálně připravoval. „Podstatné bude právě ty dva eliminovat. Když se to podaří, můžeme uspět," opakoval i před první čtvrtfinálovou partií, neboť chtěl samo sebou dostát zvyklostem, podle nichž Manchester United na Old Trafford s Barcelonou ještě nikdy neprohrál.

Luis Suárez z Barcelony hlavičkuje a míč do manchesterské sítě tečoval Luke Shaw.

Andrew Yates, Reuters

Po naplnění dvanácté minuty však prohrával, neboť Messi naservíroval Suárezovi lahůdkový centr a ten hlavou za přispění teče Shawa skóroval. A gól platil, protože v ofsajdu nestál.

Domácí inkasovaná branka samozřejmě zmrazila, neboť do zápasu vstoupili s náramnou chutí, a hlavně uzdravený Rashford naznačoval, jak moc by mohl být pro obránce Katalánců nebezpečný. Předváděl jim, jak je rychlý a jak jednoduše a přímočaře dovede vyrážet k jejich bráně.

Po změně stran to zkoušel znovu. I se spoluhráči, kteří se k němu přidali, takže domácí byli aktivnější, měli víc ze hry a přitlačili Barcelonu k šestnáctce Ter Stegena. Jenže hosté eliminovali útočné choutky Rudých ďáblů s rutinou a přehledem a po čtvrthodině je už zase svým kombinačním fotbalem drželi na distanc. Bez větších problémů tak dovedli zápas k vítězství, které mohl Suárez v 65. minutě ještě podtrhnout druhým gólem. Ve slibné příležitosti však trefil jen boční síť.

Báječná partie přinesla Ajaxu jen remízu

Jako by se z amsterdamských kanálů vyvalila veškerá voda a vytrvale zkoušela spláchnout turínskou Starou dámu někam do moře, tak si museli připadat fanoušci Ajaxu sledující počínání svého mladého týmu v konfrontaci s italským mistrem. Jeden útok za druhým se totiž hrnul na bránu Juventusu.

Rychle, dravě, vehementně, s takovou silou, že se hosté jen a jen bránili a polský gólman Szczesny byl nucen hned několikrát předvést, jakým kumštem oplývá. To když třeba Maročan Zijach posílal technickou střelu přímo do šibenice a on ji musel vytahovat, nebo když stejný hráč mířil naštěstí pro brankáře jen do boční sítě. I Van de Beek měl velikánskou šanci, ale z deseti metrů bránu o milimetry minul, takže Szczesny si oddechl a jeho tým s ním.

Cristiano Ronaldo (vepředu) z Juventusu a Joel Veltman z Ajaxu.

Peter Dejong, ČTK/AP

Takový vývoj střetnutí nečekal a v taktických plánech trenéra Allegriho nefiguroval. Ajax totiž hrál bez sebemenší bázně, ostychu a respektu a předváděl parádní fotbal vrchovatě naplněný pohybem, kombinací a pěknými akcemi.

Jen jedné chyby se dopustil - v samém závěru první půle si přestal všímat Ronalda, který po zranění sice nastoupil, ale po celých pětačtyřicet minut byl prakticky neviditelný. Pro CR7 šlo o výzvu, kterou nepohrdl. Nikým nehlídaný proběhl mezi obránci, v pádu přece jen hlavou na míč dosáhl a Juventus jeho zásluhou vedl.

Za dvacet vteřin ovšem hosté vystřízlivěli. Tak málo času totiž uběhlo z druhého poločasu, když se hned při první útočné akci domácích dostal na levé straně pokutového území k míči Brazilec Neres a přesnou střelou ke vzdálenější tyči skóre srovnal. Ajax se dostal znovu do varu a měl na to, aby skóre otočil. Hlavně Neres se mohl stát hrdinou středeční noci, jenže druhou gólovou trefu už nepřidal, střídající devatenáctiletý mladík Ekkelenkamp ve velké šanci rovněž Szczesného nepřekonal, takže domácí se museli po báječné partii smířit jen s remízou.

A to museli hovořit ještě o štěstí, protože náhradník Juventusu Douglas Costa po jedné z mála nebezpečných akcí hostů trefil pět minut před koncem tyč.