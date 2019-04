Odveta čtvrtfinále Ligy mistrů: Ronaldo řádil už na tréninku, Ajax má obavy o oporu

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo chce pořád vyhrávat, i když jde jen o trénink. Ani na něm totiž neubral ze svého obrovského nasazení a poté, co se v bagu dotkl míče, předvedl vítězné gesto. Ukazuje tak, že je po svém zranění zpátky v plné síle. To Ajax má starosti. Do odvety možná nebude moci nastoupit jeho velká opora, Frenkie de Jong.

Ani na tréninku nic nevypustí. Chvíli to vypadalo, že Ronaldo do všeho půjde na půl plynu. Líně si vzal do ruky rozlišovací dres a postával uprostřed kruhu. Poté se ale zničehonic zapojil s plným nasazením do hry, fauloval jednoho ze spoluhráčů a následně balón odehrál hlavou. Z jeho vítězného gesta lze vyčíst, že hru prožívá i v rámci tréninku. A vítězem musí být právě on!

Zatímco na tréninku Juventusu panovala celkem dobrá nálada a plné nasazení, Ajax se potýká s nepříjemnostmi. Server BBC Sport přišel se zprávou, že do zápasu možná nebude schopen zasáhnout záložník Frenkie de Jong, který si poranil zadní stehenní sval v lize proti Excelsioru.

Frenkie de Jong

Massimo Pinca, Reuters

Sám trenér Ajaxu Ten Hag si startem svého svěřence není jist. „Frenkie se bude muset sám rozhodnout, jestli je připraven, a nakonec já rozhodnu, jestli bude hrát," řekl.

Nepřítomnost De Jonga na hřišti by pro Ajax byla samozřejmě velká ztráta, slavného turínského celku se ale kouč nizozemského celku nebojí. „Juventus je favoritem, zvlášť po výsledku v Amsterdamu. Pokud ale budeme hrát dobře, můžeme překonat jakékoli limity," uvedl Ten Hag.