Kouč Valverde po demolici United: Nebudu se omlouvat soupeřům za to, že máme Messiho

„Je to prostě rozdílový hráč. Nejvyšší kvalita. On a Cristiano Ronaldo jsou nejlepšími hráči posledního desetiletí a Messi svou kvalitu zase prokázal. Proto tolikrát získal Zlatý míč a vyhrál Ligu mistrů. On byl dnes vítězem zápasu," uznale prohlásil trenér Rudých ďáblů.

„Nebudu se soupeřům omlouvat za to, že máme Messiho a oni ne," reagoval kouč Barcelony Ernesto Valverde, i když samozřejmě přiznával, jak důležitou roli v odvetě Messi sehrál.

„Vždycky nás vytáhne z bryndy a i tentokrát jeho góly změnily průběh zápasu."

Lionel Messi opět prokázal svoji extratřídu

Sergio Perez, Reuters

Dvě rychle po sobě jdou Messiho trefy znamenaly, že Barcelona už nastřílela v Lize mistrů 499 branek a přiblížila se na dohled k milníku s číslem 500. Zatím jen jednomu mužstvu se podařilo této kóty dosáhnout - Realu Madrid.

„Zpočátku jsme byli nervózní a chladní, ale to trvalo jen pět minut, ale jakmile jsme dali první gól, už jsme to byli zase my. Byl to velkolepý výkon," pochvaloval si hru proti Manchesteru i Lionel Messi, s deseti brankami probíhajícího ročníku Ligy mistrů.

🔝 Leo Messi has now scored 10 goals in this season's competition, making him the outright top scorer ⚽️⚽️#UCL pic.twitter.com/pdzkcOuaZ5 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 16. dubna 2019

„Důležité je ale i to, že jsme v obou zápasech udrželi čisté konto," připomínal Sergio Busquets, že i defenziva Barcelony funguje perfektně, což je před semifinálovou konfrontací s lepším z dvojice Liverpool - Porto rovněž důležité.

A třeba pro Manchester United poučné, protože právě chyby, kterých se na Camp Nou dopustili jeho hráči před prvními dvěma góly, ho připravily o lepší výsledek.

„Pokud chcete dosáhnout dobrého výsledku, potřebujete k tomu dobrý výkon. My sice začali slušně a v první čtvrthodině jsme si vytvořili pár šancí, jenže pak zasáhl Messi," glosoval vystpoupení svých svěřenců Solskjaer.

Lionel Messi se trefil parádně

Manu Fernandez, ČTK/AP

„Teď už je ale zbytečné zabývat se tím, co mohlo být, kdyby... Současná Barcelona je na úrovni, na kterou se chceme dostat i my. Jsme v období přestavby, takže to nebude přes noc. Může trvat pár let, než dohoníme Barcelonu a další týmy, bude to vyžadovat spoustu každodenní práce," nezastíral kouč Rudých ďáblů ani na Camp Nou, že on i hráči před sebou mají ještě dlouho cestu, než budou moci pomýšlet i třeba na semifinále Ligy mistrů nebo dokonce vítězství v ní.

„Proto chceme hrát Champions League i v příštím roce. Proto se teď zaměříme na domácí ligu," připomněl Solskjaer, že teď se stává pro jeho tým prioritou umístění v první čtyřce Premier League.