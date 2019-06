Poplach! Polonahá kráska řádila při finále Ligy mistrů na trávníku

To byla podívaná. O krásné góly byla ve finále Ligy mistrů nouze, tak se po hřišti během první půle proběhla polonahá kráska v plavkách a strhla na pár desítek sekund pozornost jen a jen na sebe. Strážci pořádku dělali, co mohli, fotbalisté si v přerušené hře nenechali ujít pohled na odhalenou mladou ženu. Podle informací anglických médií vtrhla na trávník žena kvůli reklamě.

Občas se to během velkých zápasů stane, že vtrhne na scénu nějaký ten naháč. Během první půle finále Ligy mistrů v Madridu, kde proti sobě bojovaly anglické celky Liverpool s Tottenhamem, na trávník vyrazila polonahá dívka v plavkách, které zakrývaly opravdu jen to nejnutnější. Hra se pochopitelně zastavila, televizní kamery měly ale dál co sledovat. A to byl podle anglických médií přesně ten záměr.

Sexy fanynka totiž na skromném oblečku stihla propagovat stránky, které slibují „divoké žertíky" a neplatí tam žádná pravidla. Podle všeho byl do akce zapleten rodák z ruského Murmansku Vitaly Zdorovetskiy, který údajně žije v Americe a je známým youtuberem. Videa na jeho populárním kanálu VitalyzdTv mají již 1,65 miliardy zobrazení. Podle anglických médií je blonďatá sexbomba partnerem youtubera.

Polonahou krásku, která narušila finále fotbalové Ligy mistrů, vyprovázejí z trávníku strážci pořádku. Fotbalisté Liverpoolu vše pobaveně sledují.

Bernat Armangue, ČTK/AP

Před pěti lety přitom během finále mistrovství světa mezi Německem a Argentinou vběhl na trávník na slavném stadionu Maracaná sám Zdorovetskiy. Tehdy chtěl políbit Němce Benedikta Howedese...

Na hřiště se dostal i během finále Major League Baseball v roce 2017. Teď už jej ale na trávníku zastoupila mladá blondýnka.