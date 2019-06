Oslavy triumfu v Lize mistrů! Vítěznou projížďku městem sledovalo více než 750 000 fanoušků

Hráči se projížděli po městě v červeném autobusu s klubovým znakem a nápisem „Champions of Europe“ (mistři Evropy). Měli na sobě dresy s číslem šest – přesně tolikrát totiž Liverpool prestižní soutěž vyhrál.

Spočítat, kolika triumfů Liverpool dosáhl, zvládl i trenér Jürgen Klopp. Video, na němž je ve viditelně dobré náladě, se stalo hitem internetu.

Zobrazit příspěvek na Instagramu 😉 #SixTimes Příspěvek sdílený Liverpool Football Club (@liverpoolfc),Čen 2, 2019 v 6:18 PDT

V ulicích slavily s hráči doslova tisíce lidí. Dokonale se tak naplnilo to, co svým hráčům často zpívají: „You Will Never Walk Alone“ – tedy v překladu „nikdy nebudeš kráčet sám“.

Zobrazit příspěvek na Instagramu #WeAreLiverpool 🔴🔴🔴 Příspěvek sdílený Liverpool Football Club (@liverpoolfc),Čen 2, 2019 v 2:06 PDT

Podle twitterového účtu BBC Sport policie odhaduje, že vítěznou projížďku sledovalo dokonce více než 750 000 fanoušků.