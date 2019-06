Hokejový gólman si užíval na finále Ligy mistrů. Co říkal na polonahý zadek fanynky?

Je známé, že jste fotbalovým fanouškem. Bylo finále Ligy mistrů odměnou za docela povedenou sezonu?

Fotbal mám strašně rád, tak vždycky po sezoně, nebo před začátkem té další, s kluky jezdíme na fotbal. Několikrát jsem byl v Londýně, párkrát jsem se dostal i na finále Ligy mistrů. Prostě rádi vyrazíme a pobavíme se.

Fandíte Chelsea, proč jste se přiklonil ve finále Ligy mistrů na stranu Liverpoolu?

Byl to tým, který jsme si prostě vybrali a říkali si, že to bude dobrý fotbal. Sice padl brzy gól, ale jinak to nebylo až tak atraktivní. Ale atmosféra kolem byla úžasná, užili jsme si to.

Finále Ligy mistrů vyhráli fotbalisté Liverpoolu.

Dost pozornosti si vysloužila polonahá fanynka, někdo dokonce říká, že to byl největší zážitek z finále. Co jste na to říkal vy?

Hodně lidí to říká, ale já si to nemyslím. Zajímavých věcí tam bylo určitě víc. V NHL by nic podobného nebylo možné, tam by se to nestalo.

Proč se z vás stal fanda Chelsea?

Fandil jsem jim od chvíle, kdy tam přišel Mourinho, když byl Čechíno v brance, hráli tam Drogba s Lampardem. To byl můj oblíbený hráč. Jsem rád, že teď vyhráli Evropskou ligu, i když na druhou stranu jsem to v ten moment přál i Čechínovi. Byl to jeho poslední zápas...

Prý jste Blues držel palce, i když hráli proti Slavii. Je to pravda?

Neměla v té době jistou Ligu mistrů, chtěl jsem, aby postoupila a hrála tuhle soutěž i v příští sezoně. Nakonec skončila v Premier League třetí, takže by jí i tohle stačilo.

Fotbal si i rád zahrajete, kde vás můžou fanoušci vidět?

Rád si zahraju za Real TOP Praha, nebo na akci od Kuby Voráčka, když se hraje v Mikulově. Párkrát jsme si taky byli zaťukat i s Honzou Koukalem na Spartě. Fotbal si moc užívám.

V NHL zatím nemáte kontrakt na novou sezonu. Jak to vypadá ohledně vašeho dalšího působiště?

Uvidíme, jak se vyvinou jednání. Mohlo by se to začít hýbat během pár týdnů.