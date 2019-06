Tvrdík se s Peltou hádal do krve. O každou korunu za Holeše s Hovorkou, stejně jako o Matouška

Prioritu měli a mají nastavenou jasně. „Po sezoně snů nikoli dál posilovat současný hráčský kádr, ale udržet pohromadě ten současný,“ vyjevil nejvyšší slávistický boss Jaroslav Tvrdík, o co šlo trenérovi Jindřichu Trpišovském a sportovními řediteli klubu Janu Nezmarovi během krátkých prázdnin především. Na něm pak bylo, aby konal, všechny hráče přesvědčil, že Eden je pro ně tou nejlepší adresou, a přitom se samo sebou i vylepšenými smlouvami náležitě ukázal.

Svedl to. Kapitán Tomáš Souček, o kterého byl v zahraničí největší zájem, prodloužil smlouvu o dalších pět let, Vladimír Coufal koketující s odchodem do bundesligového Freiburgu si přestup také rozmyslel.

„Je s námi na jedné lodi a chce také bojovat o Ligu mistrů. V tomto přestupním termínu je jeho odchod nepravděpodobný," mnul si Tvrdík spokojeně ruce, že i tento požadavek vyřešil ke spokojenosti trenéra.

Tomáš Souček slaví svoji vítěznou trefu v utkání proti Jablonci. Ve Slavii podepsal novou smlouvu.

Vlastimil Vacek, Právo

Mimochodem, i Trpišovského mu chtěli z Edenu odloudit. „Zůstává, samo sebou," potvrdil, že o kouče, který se postaral o double, se připravit nenechal.

Ngadeu dostal laso z ciziny

Jen setrváním jednoho hráče si není jistý ani on, ani Nezmar. Kamerunský obránce Michael Ngadeu má totiž ve smlouvě výstupní klauzuli a našel se zájemce, který je ochoten ji naplnit a zaplatit sumu, kterou Slavia požaduje.

„Jeden evropský klub se skutečně rozhodl aktivovat výstupní doložku, kterou má Ngadeu obsaženou ve smlouvě. Ve Slavii už jsou jen dva hráči, kteří ji tam mají zakotvenou," připomněl Tvrdík, že jde o dědictví minulosti. „Respektujeme to, ale na Michaela v tuto chvíli nijak netlačíme a nenaléháme. Nechceme ho stresovat, protože se chystá na africký šampionát.

Michael Ngadeu ze Slavie a Jean-David Beauguel z Viktorie Plzeň během utkání nadstavby Fortuna ligy ve skupině o titul.

Vlastimil Vacek, Právo

Kamerunský reprezentant se i proto nezapojí do přípravy Slavie na novou sezonu, která začíná soustředěním v rakouském Aigenu. Pražané se tam vydali už dnes, ovšem nejen bez Ngadeua, ale i bez reprezentantů Coufala, Součka, Masopusta, Bořila, Stocha a také Deliho. Ti totiž mají o týden delší volno, neboť sezona pro ně skončila později než pro ostatní.

Matouškovo hostování se zvláštní úmluvou

Ve slávistickém kádru chybí i trio Matoušek, Sýkora a Jugas, které se bude na ligový podzim chystat s Jabloncem.

„Miroslav Pelta je vynikající obchodník, takže jsme se hádali do krve o každou korunu a každé procento, když jsme na něm chtěli Holeše a Hovorku," nepopíral Tvrdík, že vyjednávání s majitelem jabloneckého klubu nebylo vůbec snadné. K dohodě ale nakonec dospěli...

Jaroslav Tvrdík.

Milan Malíček, Právo

Pelta Slavii prodal jak Tomáše Holeše, tak i Davida Hovorku, ale kromě peněz si vymínil, že mu z Edenu uvolní na hostování trio Matoušek, Sýkora a Jugas.

„Matouškův čas ve Slavii ještě nenadešel. Máme v kádru Škodu, po zranění se vrací Tecl, už v zimě jsme koupili bahrajnského reprezentanta Hilála, který na jaře hostoval v Bohemce a teď se začne chystat s námi," vysvětloval Tvrdík. „Součástí dohody o Matouškově hostování v Jablonce je i úmluva, že odehraje větší počet zápasů, navíc si zahraje i v Evropské lize," je si jistý, že Matouškovi hostování v Peltově klubu prospěje.

Nezmar je před kvalifikací klidnější než loni

Příchod dalších posil Slavia nechystá. „Jeden konkrétní odchod se sice ještě řeší, což je otázka několika následujících dnů, ale jinak jsme téměř stoprocentně naplnili hlavní cíl, aby hráčský kádr zůstal pohromadě," kvitoval i sportovní ředitel Jan Nezmar.

„Kádr máme už tak silný, proto jsme přistupovali k posilování opatrně. Chtěli jsme především řešit slabší místa v sestavě, ale přitom jsme brali v potaz i mentalitu a charakter hráčů, o které jsme měli zájem. Okysličení týmu je samozřejmě důležité, ale týmový duch a pojetí, soudržnost a pracovitost, to by měly být nadále naše zbraně, jimiž chceme jít za obhajobou titulu a cestou do Ligy mistrů," vysvětloval Nezmar přestupovou filosofii, které se držel i tentokrát.

Brankář Slovanu Liberec Filip Nguyen.

Vlastimil Vacek, Právo

K příchodu libereckého gólmana Filipa Ngyuena, o jehož transferu do Edenu se v minulých dnech také hodně spekulovalo, se Nezmar zatím vyjadřovat nechtěl.

„Složení brankářského tria stále řešíme. Jisté zatím je jen to, že třetí gólman Kuciak skončil a v Rakousku se budou s mužstvem připravovat Kolář, Kovář a Markovič. Během následujícího týdne pak dojde k rozuzlení, jak bude vypadat naše brankářská trojice pro příští sezonu."

Ke slávistickým ambicím dostat se do základní fáze Ligy mistrů se naopak vyjadřoval Nezmar otevřeněji.

Kapitán fotbalové Slavie Milan Škoda se pere s přesilou hráčů z Dynama Kyjev v loňském utkání 3. předkola Ligy mistrů.

Vlastimil Vacek, Právo

„V minulé sezoně jsme si ověřili, že v Evropské lize můžeme zažít velký sportovní úspěch, ale Liga mistrů je samozřejmě jiný level. Já ji znám jen z vyprávění, ale o to větší výzvu představuje. Pro klub, pro hráče, pro trenéry, pro mě pochopitelně také. Jsem přesvědčen, že jsme na kvalifikaci mnohem lépe připraveni než loni v létě, kdy jsme narazili na Dinamo Kyjev. Proto jsem letos mnohem klidnější," je si sportovní ředitel Slavie jistý, že Liga mistrů nemusí být pro český klub jen zbožnou vizí.