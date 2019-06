Plzeň začne doma předkolo LM s Olympiakosem v úterý 23. července

Pokud Západočeši z 2. předkola postoupí, získají jistotu minimálně účasti v základní skupině Evropské ligy. V případě, že by přešli i přes 3. předkolo, čekalo by je ještě závěrečné play off. V něm vstoupí do kvalifikace ligový šampion Slavia Praha.

Viktoria si dosud zahrála základní skupinu Ligy mistrů třikrát. V letech 2011 a 2013 do ní postoupila z předkol, vloni pak přímo coby vítěz české ligy. Poslední tři účasti v kvalifikaci prestižní soutěže Plzni start v hlavní fázi nevynesly - neuspěla v letech 2015, 2016 ani 2017.

Olympiakos skončil v uplynulé sezoně ve své domácí soutěži stejně jako Plzeň na druhém místě, na neporažený PAOK Soluň ztratil pět bodů. Pireus je historicky nejúspěšnější řecký tým, celkem získal 44 ligových titulů. Ten poslední před dvěma lety.