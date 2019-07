Změna v pravidlech Ligy mistrů. Co se chystá?

Podle předsedy Evropské fotbalové unie (UEFA) Aleksandera Čeferina by měli mít jisté místo v novém ročníku Ligy mistrů všichni semifinalisté. Slovinský funkcionář to prohlásil v rozhovoru pro deník The Times. V současnosti má jisté místo v nadcházející sezoně pouze obhájce.

"Chceme chránit týmy, jako byl letos Ajax nebo Monako s Leicesterem v předchozích sezonách," uvedl jednapadesátiletý Čeferin a dodal, že možné změny pravidel budou projednány 11. září na setkání zástupců UEFA s představiteli evropských klubů a soutěží.

Ajax v uplynulém ročníku Ligy mistrů překvapivě došel až do semifinále, když na cestě dokázal vyřadit trojnásobného obhájce Real Madrid i favorizovaný Juventus. Poté ale nezvládl dobře rozehraný souboj s Tottenhamem, nad kterým po výhře 1:0 z prvního zápasu vedl v domácí odvetě ještě v 55. minutě 2:0, ale nakonec prohrál 2:3 a vypadl.

V ročníku 2016/2017 se zase až do semifinále nečekaně dostalo Monako, zatímco senzační anglický šampion Leicester skončil ve čtvrtfinále. "Ajax postoupil do semifinále, ale teď musí prodat všechny hráče, protože neví, jestli se do Ligy mistrů zase kvalifikuje," řekl Čeferin.

Ajax sice získal 34. nizozemský titul, ale vzhledem ke koeficientu musí do předkola. "Myslím, že některé kluby bychom tímto způsobem (jistou účastí za postup do semifinále) měli chránit. Nesmí jich být ale příliš mnoho, protože pak by byla soutěž skoro uzavřená," prohlásil.