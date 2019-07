Plzeňská cesta za miliony začíná. Vrba nespoléhá jen na své know-how, ale v první řadě na mužstvo

Už po úterním prvním zápase, který se hraje v Plzni od 19 hodin, bude jasné, který z klubů má k jejímu naplnění blíž. Půjde ovšem jen o první krok, protože za týden se hraje v Řecku odveta a na postupujícího pak čeká závěrečný díl kvalifikačního martyria s tureckým Basaksehirem Istanbul.

„Těžký úkol," přiznává kapitán Viktorie Patrik Hrošovský, který zůstal po transferu do Belgie v Plzni o pár týdnů déle jen proto, aby svému mužstvu do Ligy mistrů pomohl. „Olympiakos je velmi silným a nepříjemným soupeřem, jenže v bojích o Champions League tomu tak je rok co rok. Nevybereme si."

Patrik Hrošovský v doprovodu manželky a bratrů Zíkových z agentury Global Sports, která ho zastupuje,si zapózoval na stadionu v Genku.

Pravdou je, že řecký vicemistr vůbec nepřipouští, že by na Plzni skončil a do Ligy mistrů nedokráčel. A nejde mu jen o finance, které by v hlavní fázi soutěže zinkasoval. „Je to naše povinnost. Naše přání i cíl. Musíme Olympiakos vrátit na evropský vrchol, protože tam patří. Musíme to udělat pro klub, Řecko i fotbalovou Evropu," hřímal portugalský kouč ve službách Olympiakosu Pedro Martins, kterého nijak neirituje ani to, že kapitán a klíčový hráč jeho týmu Fortounis se zranil.

„Bude nám sice půl roku chybět, ale mám jiné hráče schopné ho nahradit. Brazilce Bruna, ale třeba Valbuena," zůstává v naprostém klidu Martins, který před příchodem do Řecka trénoval Vitorii Guimaraes.

Ztráty ovšem počítá i domácí trenér Pavel Vrba. „Zranění Hubník a Beauguel hrát určitě nebudou, Řezník a Hejda už ale trénovali a k dispozici by být měli," potvrzoval a neopomněl připomenout absenci Limberského, který pyká za červenou kartu v minulé pohárové sezoně.

A to se musí vypořádat s Olympiakosem.

Řeckým vicemistrem.

David Limberský bude Plzni v utkání s Olympiakosem chybět.

FC Viktoria Plzeň

„Už to, že skončil v řecké lize druhý, mluví za všechno. A že si pozve k přípravě Nottingham Forest a porazí ho 3:0, rovněž. Ale my chceme jít dál, což znamená dát góly a vyhrát v domácím zápase," ujišťuje Vrba, který se v kvalifikačních předkolech chlubí skvostnou bilancí. Ze čtrnácti dosavadních zápasů jich dvanáct vyhrál a v jediném prohrál.

„Měl jsem a mám skvělé mužstvo," odmítl, že by šlo jen o jeho trenérské know-how, které bude chtít samozřejmě uplatnit i v úterý večer.

„Čeká nás velice těžké utkání s velice těžkým soupeřem. Doufám, že se Řekové neurazí, ale srovnal bych tuto s konfrontaci s naší první kvalifikací o Ligu mistrů, kdy jsme se museli vypořádat s Trondheimem a Kodaní," pátral trenér Vrba v paměti, kam v hierarchii protivníků v kvalifikačních předkolech Olympiakos Pireus zařadit.

Trenér Viktorie Plzeň Pavel Vrba.

Vlastimil Vacek, Právo

„Viděli jsme několik sestřihů, jak Olympiakos hraje. Dávali hodně gólů ze standardních situací, což bude jejich velká zbraň, na kterou si budeme muset dát pozor," přemítal kapitán Plzně Hrošovský, s čím nejspíš Řekové di prvního střetnutí vyrukují.

„Jistou výhodou by pro nás mohlo být, že jsme odehráli už dva soutěžní ligové zápasy, zatímco Řekové ani jediný, protože u nich začíná ligová soutěž až za měsíc. Hlavně se ale musíme plně koncentrovat sami na sebe a náš způsob hry, protože jde o dvojzápas a výsledek prvního střetnutí bude pro jeho osudu důležitý."