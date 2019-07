Hrošovskému začíná poslední část plzeňského angažmá. Zůstal, aby dovedl Viktorii do pohárové Evropy

Belgickému Genku se sice upsal, ale nástup do nového angažmá musel Patrik Hrošovský odložit. Plzeň si vymínila, že jí slovenský legionář a momentálně i kapitán mužstva pomůže dostat se z kvalifikačních předkol do pohárové Evropy a teprve pak bude volný. V úterním večeru v prvním duelu druhého kvalifikačního předkola Ligy mistrů s řeckým Olympiakosem Pireus proto začne Hrošovský plnit závěrečný díl své plzeňské mise.

Složitý úkol, pro který jste v Plzni zůstával. Jak těžké ho bude splnit?

Hodně těžké, protože Olympiakos je velmi silným soupeřem. Jenže v bojích o Ligu mistrů je to rok co rok totéž. Každý protivník je silný.

Trenér Vrba vás na konfrontaci s řeckým vicemistrem určitě důkladně připravil. Co vůbec víte o protivníkovi, který vás na úvod kvalifikace čeká?

Velice nepříjemný soupeř s kvalitními hráči v sestavě. Viděli jsme několik sestřihů posledních přípravných zápasů Olympiakosu, ve kterých dával hodně gólů ze standardních situací. To bude jejich velká zbraň, na kterou si budeme muset dát pozor.

Takže už máte recept, s čím na Řeky vyrukovat a co proti nim hrát?

To určí trenér. Důležité ale bude koncentrovat se na sebe a hrát náš fotbal, kterým se chceme prezentovat.

Patrik Hrošovský v doprovodu manželky a bratrů Zíkových z agentury Global Sports, která ho zastupuje, si zapózoval na stadionu v Genku, kde podepsal smlouvu.

Jistou výhodou by pro vás mohlo být, že už máte za sebou dva soutěžní ligové zápasy, zatímco Olympiakos hrál až dosud jen přípravné duely, protože v Řecku začíná liga až za měsíc.

Trochu výhoda by to být mohla, protože ligové zápasy jsou samozřejmě trochu jiné než přípravné. Ale to se uvidí až během utkání. Navíc s Olympiakosem jde o kvalifikační dvojzápas, což je přece jen něco odlišného než jedno střetnutí.

Hodně bude nejspíš záležet na tom, jak ovládnete střed hřiště, kde nyní nastupujete s novým spoluhráčem Kalvachem. Už vaše spolupráce funguje?

Odehráli jsme spolu několik přípravných zápasů a dvě ligová utkání k tomu a v každém střetnutí se naše spolupráce zlepšuje. Doufám, že i proti Olympiakosu to bude pokračovat.

Trenér Viktorie Plzeň Pavel Vrba (vlevo) a Patrik Hrošovský na tiskové konferenci

Miroslav Chaloupka, ČTK

Výsledek prvního zápasu bude hodně důležitý, neboť za týden v odvetě vás čeká nejen silný soupeř, ale i bouřlivé řecké prostředí, s nímž nebude jednoduché se vyrovnat.

Hodně důležité bude, s jakým výsledkem do Řecka pojedeme. Chceme vyhrát a neinkasovat a věřím, že před našimi fanoušky se to povede. V pohárových zápasech se nám doma zatím vždy dařilo.

V případě postupu přes Olympiakos čeká Plzeň v dalším kvalifikačním dějství Ligy mistrů turecký Basaksehir Istanbul. Co říkáte tomuto protivníkovi?

Los jsme samozřejmě sledovali, ale o soupeři jsme se zatím nebavili. Soustřeďujeme se na první zápas s Olympiakosem a na konfrontaci s ním.