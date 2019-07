Karma i know-how. Proti řeckému Olympiakosu Pireus bude dnes potřebovat plzeňský kouč Vrba obojí

Čeká vás hodně těžký soupeř, takže budete muset zase použít své know-how z kvalifikačních předkol a věřit, že i na Olympiakos bude platit. V čem vlastně spočívá? Čím to, že ze čtrnácti dosavadních zápasů jste se svým týmem dvanáctkrát vyhrál, jednou remizoval a pouze jednou prohrál?

Protože jsem měl a mám skvělé mužstvo.

Olympiakos ho má ale také. Na jaký stupínek byste ho zařadil v hierarchii soupeřů, s nimiž jste se dosud v kvalifikačních konfrontacích o pohárovou Evropu potkal?

Nadcházející dvojzápas bych srovnal s naší první kvalifikací o Ligu mistrů a zápasy proti Trondheimu a Kodani. Těžcí soupeři, těžká utkání...

A navíc soupeř, který vyznává podobný styl hry a obdobnou fotbalovou filosofii jako vaše Plzeň.

Oba týmy jsou skutečně vedeny k tomu, že musí vyhrávat a chtějí vyhrávat. Prostě stejná filosofie vítězit, takže to může být pro diváky zajímavé střetnutí.

Jenže vy do něho půjdete bez několika hráčů, s jejichž absencí se budete muset vyrovnat. Bude to hodně složité?

V defenzivě trochu problémy máme. Limberský má po červené kartě v minulé sezoně stop, s Hubníkem také počítat nemohu. Řezník a Hejda už ale trénovali naplno, takže budou k dispozici. Vpředu však bude scházet zraněný Beauguel.

I řeckému soupeři ovšem bude chybět jeden z klíčových hráčů Fortounis. Bude to pro Olympiakos velký handicap?

Pro soupeře je skutečně hodně důležitým hráčem, co se jeho způsobu hry týče. Ale Olympiakos je top mužstvem, které má dostatek jiných fotbalistů schopných ho nahradit.

Jistou výhodu byste mohli mít alespoň v tom, že už máte za sebou dva ligové zápasy, zatímco Olympiakos dosud hrál jen přípravná utkání. Liga v Řecku začíná až za měsíc...

Samozřejmě že přípravná utkání jsou jiná než soutěžní, ale na druhou stranu - kdo by si pozval na přípravu Nottingham Forest?!

Olympiakos to udělal a vy jste zápas viděl. Napověděl vám, jak a s čím na řeckého vicemistra vyrukovat?

Bylo to zvláštní utkání, neboť rozhodnuto bylo už po sedmi minutách, kdy Olympiakos vedl 2:0. Po dvou rozích, ze kterých dal dva góly a překvapivě při nich Angličany přehrál. I třetí branka ostatně padla ze standardky, takže Olympiakos nakonec vyhrál 3:0. On ale nedává góly jen ze standardních situací, umí je střílet i ze hry, protože se dokáže prosadit svou fotbalovou kvalitou. Je to obrovsky zkušené a vyzrálé mužstvo, které v loňské sezoně postoupilo do jarní fáze Evropské ligy a v domácí soutěži skončilo druhé za PAOK Soluň. To hovoří za vše.