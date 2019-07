Čermák litoval zahozené šance: Krmenčík? Vůbec jsem ho neviděl

Kdybych to dal víc po zemi, gólman by měl těžší se pro balon natáhnout, říká o své šanci Aleš Čermák

Mrzí hodně bezbranková remíza?

Jsme lehce zklamaní. Nedostat gól je dobré, ale vzhledem k průběhu zápasu a šancím by výsledku slušelo naše vítězství. Alespoň jeden gól jsme dát mohli a měli. Pořád vidím tu svoji šanci. Byla asi naše největší... Škoda. Kdyby se pak těsně před půlí míč od té tyče odrazil o půl metru jinam, mohli jsme dorážet. Jenže kdyby ve fotbale neplatí.

Co té vaší šanci chybělo, pálil jste na téměř zívající bránu...

Asi kvalita. Kdybych pálil po zemi, měl by to gólman těžší. Jenže jsem balon nechtěně trochu zvednul. Škoda že mi nesjel po placírce. Michael Krmenčík si křiknul, byl tam sám, dával by do prázdné.

Osobně remízu cítím trochu jako zklamání, zvlášť když jsem měl největší šanci, říká Aleš Čermák.

Vy jste ho neviděl?

Vůbec ne. V prvním okamžiku mi blesklo hlavou, že jsem v ofsajdu a trochu jsem se zastavil. Navíc jsem měl míč přes nohu. Nestihl jsem se podívat, jestli u vzdálenější tyče někdo je.

Další šance měli Kayamba, Kalvach, Mihálik a k tomu jste trefili tyč. Byli jste v zakončení nervózní, že jste ani jednu neproměnili?

Asi chyběly kvalita i trocha štěstí. V odvetě musíme zlepšit hlavně finální fázi. Oni mají velkou ofenzívní kvalitu. Jejich hráči jsou rychlí a šikovní s míčem. Kdykoliv dostali trochu prostoru, hned to blízko naší šestnáctky smrdělo. Nesmíme je nechávat v situacích jeden na jednoho už patnáct metrů od šestnáctky. Nebezpeční jsou i při standardních situacích, mají typologicky vhodné hráče, vysoké, a na druhou stranu i brejkové rychlíky.

Ousseynou Ba z Olympiakosu, Aleš Čermák z Viktorie Plzeň a Svetozar Markovič z Olympiakosu bojují o míč během utkání 2. předkola Ligy mistrů.

Vidíte šance pro odvetu stále vyrovnané?

Zápas v Pireu bude těžší než domácí utkání. Čeká nás bouřlivá atmosféra. Olympiakos bude hrát ofenzivněji, v tom by ale mohla být naše možnost dát třeba z brejku nebo standardky nějaký gól.

Bylo na soupeři znát, že hrál první soutěžní zápas?

Nemyslím si. Viděli jsme jejich poslední přípravný zápas, ve kterém soupeře úplně převálcovali fyzicky i fotbalově. Určitě byl rozdíl v tom, že první soutěžní zápas hráli venku. Nějaké příležitosti si vytvořili, i když netrefili bránu, ale my jsme jim pár střel zblokovali.

Záložník Aleš Čermák z Viktorie Plzeň v akci během utkání 2. předkola Ligy mistrů s Olympiakosem Pireus.

Doma jim bude hrát do karet i větší vedro, než bylo v Plzni, nemyslíte?

V úterý u nás bylo také vedro. V Řecku bude větší. Hrajeme tam ale až v půl desáté večer, takže nebude svítit sluníčko, ovšem předpokládám, že bude horko a dusno.

A k tomu pekelná atmosféra, kterou jsou řecké stadiony pověstné. Dá se na to připravit?

Něco o tom víme, na to se musí každý nachystat sám. Pekla se nebojím. Docela jsem na atmosféru u nich zvědavý.