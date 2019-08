Přijatelný los! Slavia už zná soupeře pro boj o Ligu mistrů

Los play off Ligy mistrů byl fotbalistům pražské Slavie nakloněn. Po dvanácti letech mají šanci probojovat se do hlavní části milionářské soutěže, neboť v boji o postup do Champions League narazí na lepší tým z dvojice Celtic Glasgow - Kluž. A ještě jedna zpráva putovala z Nyonu, kde losování proběhlo, do pražského Edenu - svěřenci trenéra Trpišovského začínají 20. nebo 21. srpona na hřišti soupeře a odvetu hrají za týden doma.