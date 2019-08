Celtic to nebude! Slavii čeká v boji o Ligu mistrů Kluž. Gólem pomohl Bruggám k postupu i Deli

Je rozhodnuto. Fotbalisté Slavie se v boji o postup do základní skupiny Ligy mistrů utkají s Kluží. Skotský mistr na domácím stadionu s rumunským soupeřem v divoké přestřelce prohrál 3:4, což mu po výsledku 1:1 z prvního utkání na postup do 4. předkola nestačilo. Do stejné fáze se naopak probily Bruggy, kterým pomohl k postupu i exslávistický obránce Simon Deli, když přispěl gólem k remíze 3:3 na hřišti Dynama Kyjev. To belgickému týmu po domácí výhře 1:0 k postupu stačilo.