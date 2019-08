Souček: Máme větší šanci na Ligu mistrů než vloni a předloni

"Zažil jsem oba pokusy a co se týče týmu, tak si myslím, že do toho teď jdeme v tom nejsilnějším složení. Jsme déle spolu, máme už i něco za sebou. Věřím, že teď máme největší šanci na postup a jdeme si za tím," řekl Souček na tiskové konferenci v Kluži, kde Pražany v úterý čeká úvodní duel 4. předkola.

Slávisté by postupem do základní skupiny Ligy mistrů korunovali povedený rok, v němž získali ligový titul a vyhráli domácí pohár. "Dá se říct, že co jsem ve Slavii, tak je to poslední puzzle, kam se dostat. Co se ale týká mě, jdu sezonu od sezony a každý rok chci zvyšovat své cíle. Není to jen o tom dostat se do Ligy mistrů. Nyní je to náš hlavní krok, do Ligy mistrů se všichni chceme dostat. Ale ve všech soutěžích se chceme dostat co nejvýše," konstatoval Souček.

Kapitán Slavie Tomáš Souček.

Václav Pancer, ČTK

Kluž ho překvapila tím, že ve 3. předkole vyřadila Celtic Glasgow. "Každý hráč jednotlivě jsme koukali na oba zápasy, jak v Kluži, tak i na Celticu. Trochu jsme čekali, že bude doma Celtic výraznější. Kluž nás ale všechny překvapila. Koukali jsme na videu na cestu Kluže od prvního kola až sem a ukázala velkou kvalitu. Podle toho, jak hráli na Celticu, postoupili zaslouženě. Jednotliví hráči ukázali velkou kvalitu," prohlásil Souček.

Slávistický kádr před bojem o Ligu mistrů opustili afričtí stopeři Simon Deli a Michael Ngadeu. Souček to ale za příliš velké oslabení nepovažuje. "Kluci odešli, to k fotbalu patří. Zastoupili je noví. Jak vidíme, v lize jsme dostali ze šesti zápasů jeden gól. Takže co se týče defenzivy, věřím, že jsme o nic nepřišli. Spíš nám to prospělo v tom, že můžeme víc tvořit, víc rozehrávat zezadu. Kluci jsou o to techničtější," podotkl Souček.