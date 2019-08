FOTBAL ONLINE: Slavia bojuje o Ligu mistrů! Bitvu o 400 milionů začíná u hraběte Drákuly

Sešívaní věří, že pro ně začíná nejdůležitější dvojzápas kariéry. Prvním utkáním v rumunské Kluži vstupují fotbalisté pražské Slavie do 4. předkola Ligy mistrů. Postup do skupinové fáze by jim vynesl nehynoucí slávu a zisk okolo 400 milionů korun! Dnešní zápas se začátkem od 21:00 vysílá O2 TV Sport, podrobnou online reportáž můžete sledovat na Sport.cz. Odveta v Edenu se hraje za týden ve středu.