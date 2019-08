Volba Slavie: Liverpool, Real a Inter? Nebo Arsenal, Celtic a Rennes...?

Podzim v pohárech mají jistý, stačí si jen vybrat. Na fotbalistech pražské Slavie záleží, zda se při losu ocitnou v osudí základních skupin Ligy mistrů, nebo Evropské ligy. Sešívaní samozřejmě před odvetou 4. předkola Ligy mistrů s Kluží prahnou po první možnosti, kterou by si splnili velký sen. Atraktivní soupeři číhající v osudí jim mohou posloužit jako další součást už tak maximální motivace.

V každém případě vyšlou delegaci do Monaka. Otázkou však je, který den budou sešívaní ve varu. Již ve čtvrtek od 18:00 se tam losuje skupinová fáze Ligy mistrů. V pátek od 13:00 pak přijde na řadu i základní část Evropské ligy.

Na jaře došla Slavia v poháru číslo dvě až do čtvrtfinále. „A kdyby v něm nepotkala Chelsea (pozdějšího vítěze), Evropskou ligu by vyhrála," tvrdí Dan Petrescu, trenér Kluže.

Slávisté jsou pro postup do Ligy mistrů ochotni udělat cokoliv

Sport.cz

Jenže červenobílí se chtějí posunout o krok výš, až na maximální úroveň. Proti Kluži mají historicky 11. pokus o postup do Ligy mistrů, v éře čínských vlastníků pak třetí.

A zatím jen jednou v roce 2007 uspěli...

Pohled na smetánku, která bude v milionářské soutěži hodovat, je nesmírně lákavý. Rozdělení do košů je připraveno, jen Ajax, Bruggy a Slavia ještě musí svůj postup potvrdit v dnešních odvetách play off.

Stačí si jen vybrat

Slavia by každopádně byla zařazena do čtvrtého koše. Její fanoušci si mohou vybírat, kdo do Edenu dorazí. Jako nejatraktivnější se nejspíš jeví skupina s Liverpoolem, Realem Madrid a Interem Milán.

Rozdělení do losovacích košů v Lize mistrů: 1. 2. 3. 4. Liverpool Real Lyon Lokomotiv Chelsea Atlético Leverkusen Genk Barcelona Dortmund Salcburk Galatasaray Man. City Neapol Pireus Lipsko Juventus Šachtar Bruggy Slavia Bayern Tottenham Valencie CZ Bělehrad PSG Ajax Inter Atalanta Zenit Benfica Záhřeb Lille Ajax, Bruggy a Slavia musí svůj postup ještě potvrdit.

Také Evropská liga samozřejmě zajímavé protivníky skýtá. Vzhledem k velkému počtu čtvrtečních odvet 4. předkola je rozdělení do košů ještě velmi přibližné. Slavia by se nejspíš ocitla ve třetím a mohla by jí připadnout třeba lákavá trojka Arsenal, Celtic Glasgow a Rennes.

Trenér Jindřich Trpišovský veškeré kalkulace odmítá. Přestože může pracovat s náskokem 1:0 z Rumunska.

„Pro mě žádný první zápas nebyl... Musíme hrát pořád stejně, zůstat věrní svému stylu, vypustit první zápas z hlavy a hrát ofenzivně na výhru jako doma vždycky. Nesmíme si dávat do hlavy nic jiného!" apeluje kouč na své borce.

Odveta se hraje od 21:00, přímý přenos vysílá O2 TV Sport, online reportáž můžete sledovat na Sport.cz.