Barcelona, Dortmund a Inter! Čech přihrál Slavii atraktivní společnost, Messiho a spol.

Lahůdka v přímém přenosu. Fotbalisté pražské Slavie si v Lize mistrů zahrají s Barcelonou, Dortmundem a Interem Milán. Los v Monaku je poslal do skupiny F, konkrétně český internacionál Petr Čech, který klubům přiřazoval příslušné skupiny. Sešívaní vyřadili v play off Kluž a skupinovou fázi si zahrají podruhé po dlouhých 12 letech. Při losu byli nasazeni do čtvrtého koše.