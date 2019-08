Probůh, s Hororkou do Evropy? Jasně! Je jako zabiják, když jde do klece, stříká z něj testosteron

Najdete jen jednoho fotbalistu, který výrazně figuroval v obou gólových akcích, jež dostaly Slavii do Ligy mistrů. Tipovali byste někoho z útočníků, tvořivých záložníků či urostlých hlavičkářů? Samá voda. V Kluži brankáři výhled při Masopustově střele zaclonil a v Edenu do sóla Bořila vyslal David Hovorka. Na začátku sezony hodně kritizovaný stoper, o němž i vlastní fanoušci tvrdili, že nemůže nahradit duo afrických titánů Deli - Ngadeu.

David Hovorka je jak zabiják, když jde do klece. V těžkých zápasech z něj stříká testosteron

Kladenského rodáka a odchovance Sparty při příchodu do Edenu dokonce překřtili na Hororku. Taková nedůvěra jeho letní angažování z Jablonce provázela.

Trenér Jindřich Trpišovský šel v případě Davida Hovorky s kůží na trh. „Spousta lidí tvrdila, že na naši ligu je možná dobrý, ale co s ním probůh chceme dělat v Evropě. Já je ujišťoval, že naopak bude lepší v Evropě než v lize. Naše liga je fyzičtější, v Evropě se ale uplatní jeho rychlost rozhodování," líčí kouč.

Hovorka je jen dalším případem, jak se architekt triumfu Slavie umí trefit do hráčů. Právě Trpišovský ho postavil k druholigovému debutu ve Viktorii Žižkov, kam ho Sparta poslala na hostování. Pak si obránce vzal i do Liberce. A když byla šance koupit ho v létě z Jablonce, neváhal.

Šel do konkurence

„David byl pod obrovským tlakem, že má někoho nahradit. Někteří pomalu trhali permanentky, že nám odešli Ngadeu s Delim a že to nezvládneme. My přitom dostali jeden gól za deset soutěžních zápasů," libuje si Trpišovský.

Vůbec přitom netají, že původně Hovorku bral jen jako dalšího hráče do kádru.

„Bavili jsme se, že tady bude obrovská konkurence. Deli, Míša, Kúdela, potažmo Jugas. David řekl, že si chce místo vydobýt a zůstat od začátku. Šel do konkurence. Zaplaťpanbůh, že jsme takový krok udělali. On ho prostě musel zvládnout," líčí kouč, že je sám mile překvapen.

Na Letné si ho nevážili

Sparta si Hovorky nevážila. Letos v zimě ho definitivně prodala na Střelnici jako součást plánované transakce za Matěje Hanouska a Davida Lischku.

A jen o pár měsíců později její odchovanec výrazně pomohl nesmiřitelnému rivalovi k druhému postupu do Ligy mistrů po 12 letech.

Trpišovský si může mnout ruce, že na starého známého ve složité chvíli přerodu stoperské dvojice po boku Ondřeje Kúdely vsadil.

„Byl do toho hozenej. Stejně jako když jsme si ho brali ze Žižkova do Liberce. Tam hrál první zápas hned v předkole Evropské ligy se Šmonou, pak za měsíc na Marseille bránil Batshuayie. Uhlídal spoustu dobrých útočníků. Proto jsem o něm byl strašně přesvědčený," poukazuje trenér.

Co se dá vymyslet těžšího...?

Od prvních minut odvety s Kluží byl Hovorka jako v transu. Hulákal na útočníky, občas dobře neodhadl situaci, způsobil přímý kop, z něhož Bordeianu málem otevřel skóre.

Počkal si však na svou velkou chvíli. V 66. minutě pod tlakem vyřešil situaci ve středu hřiště, vyslal na zteč Bořila a připsal si životní asistenci.

„Vím, že velké zápasy umí. Je jako zabiják, když jde do klece. Stříká z něj testosteron, je šťastný, že může hrát. A byl pod velkým tlakem. Přivést někoho, kdo má nahradit Ngadea s Delim, protože potřebujeme postoupit do Champions League? Nevím, co se dá vymyslet těžšího. Klobouk dolů před Davidem, jak všechno ustál," smeká Trpišovský.