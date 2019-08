Sarri chválí Slavii i po nástupu k Ronaldovi. Nechá ho Nedvěd v Juventusu kouřit?

Sešívané za soupeře nedostal, tak se v Praze objevil aspoň hned ráno po losu fotbalové Ligy mistrů v Monaku jako ambasador Adidasu. Zrovna v den svých 47. narozen. Na velké oslavy však Pavel Nedvěd neměl čas. Viceprezident Juventusu rychle uháněl zpátky do Turína, kde Ronaldo a spol. osnují útok na další trofeje. „Koupili jsme v létě hodně hráčů, utratili pár peněz… Máme cíl uspět doma v Itálii i v Evropě,“ usmívá se Nedvěd.

Co Pavel Nedvěd prozradil o Ronaldovi? Jaký byl jeho rok v Juventusu?

Přál jste si Slavii, abyste se mohl vrátit do Prahy i s Juventusem. Co sešívaným říká váš nový trenér Maurizio Sarri, který je na jaře vyřadil ve čtvrtfinále Evropské ligy s Chelsea?

O Slavii jsme spolu mluvili. Sarri ji hodně chválil s tím. Tak dobře připravený tým prý dlouho nepotkal. Slavia nastoupila správnou cestu, kterou by se mohl ubírat celý český fotbal. Hraje moderní fotbal, kterým je schopná konkurovat v Evropě. Navíc se v krátkém horizontu dostala i do Ligy mistrů. Klobouk dolů před tím, co dokázala.

Slávisté jsou fyzicky nadupaní. Považujete je teď za jasnou českou jedničku?

Dneska se ve fotbale musí běhat, fyzický fond je základ všeho. K němu pak musíte přidat i techniku, což slávisti pochopili. Proto se jim tak daří, hrají dobrý evropský fotbal. Proto jsou teď na české scéně o jeden, ale spíš o dva kroky přede všemi. Vyplácí se jim cesta náročnosti, s níž mohou mít úspěchy i dál.

Pavel Nedvěd dostal v Praze dort. Jak moc ho mrzí, že v Lize mistrů nenarazí Juventus na Slavii?

Může postavení Slavie v budoucnu ohrozit Sparta, která má již delší čas velké problémy?

Myslím, že může, hlavně takové ambice tak velký klub musí mít. A určitě je i má. Ale teď se potýká s těžkostmi, které pramení z předešlých let.

Sparta znovu neprošla kvalifikací Evropské ligy, spolu s ní tam skončila i Plzeň...

Byl jsem nemile překvapen, oběma jsem docela věřil. Pravdou je, že Sparta asi dostala nejtěžšího soupeře, jakého v dané fázi mohla. Plzeň mohla udělat víc. Jenže když v Evropě nejste daný den úplně stoprocentní, tak prostě nepostoupíte.

Však jste v Juventusu v létě nakoupili hráče v přepočtu téměř za pět miliard korun. Znovu s cílem vyhrát Ligu mistrů, že?

Určitě, koupili jsme hodně hráčů, utratili pár peněz... I když Ramseyho a Rabiota jsme vzali zadarmo, pak přišli třeba ještě Demiral, De Ligt. Máme mančaft s 22 až 23 skvělými fotbalisty. Přitom náš způsob vedení klubu je takový, abychom byli finančně soběstační, což se nám daří již deset let. Prezident si potrpí vést klub hospodárně.

Slavné osobnosti přicházejí na los LM a vyhlášení nejlepších hráčů sezony

Proč jste si za nového trenéra vybrali právě Sarriho?

Po pěti letech, kdy u nás byl Max Allegri, jsme cítili nutnost změny. Vyhrál u nás jedenáct trofejí, ale začínalo to mít sestupnou tendenci. O Sarrim jsme přesvědčení, že by jeho způsob fotbalu mohl našim klukům vyhovovat.

Sarri je vyhlášený kuřák. Netají, že spotřebuje i 60 cigaret za den. Kde mu dovolíte v Juventusu kouřit...?

Pravda, v dnešní době není moc vhodné, aby před diváky kouřil... (úsměv) Nemám rád kouření nikde na stadionu, ale k Sarrimu prostě patří. Má svoji místnost, a tam kouří.

Jak hodnotíte první rok působení Cristiana Ronalda?

Jsme maximálně spokojení, jeho sezonu musím hodnotit velice pozitivně. Dal 21 gólů v lize, táhl nás i v Lize mistrů, přestože v ní jsme neuspěli. Vyhráli jsme ligu, Superpohár, což jsou věci, které se při dlouhodobě dobré strategii dají naplánovat. V Lize mistrů je situace trošku jiná. Když vám nevyjde poločas nebo zápas, nejste v danou chvíli zkrátka ready, jste venku. Ale znovu zkusíme ji vyhrát.