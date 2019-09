Těšte se na žlutou zeď, přeje Pavlenka slávistům. Z mejdanu v Kosovu nebude nic

Vychytal sešívaným předloňský titul a hned po něm se vydal do Brém. Brankáře fotbalové reprezentace Jiřího Pavlenku tak může mrzet, že Slavia došla do Ligy mistrů až letos a těší se na atraktivní soupeře Barcelonu, Dortmund a Inter Milán. „Los mají kluci hezký. Kdybych ale zůstal v Edenu další dva roky, tak bych se výkonnostně ani lidsky tak neposunul,“ ujišťuje gólman, že nemá čeho litovat.

Sám je zvědavý, jak jeho bývalí spoluhráči atraktivní sousta zvládnou. „Slavia se každopádně vrací do Ligy mistrů po dlouhých dvanácti letech. Skupinu má parádní. Pro hráče bude skvělá zkušenost, s kým vším se poměří."

Jiří Pavlenka by mohl červenobílým dělat průvodce v Dortmundu. „Už třikrát jsem chytal u žluté zdi," poukazuje s úsměvem na vyhlášenou strmou tribunu pro domácí kotel na bývalém Vestfálském stadionu, který byl přejmenován na Signal Iduna Park.

Atmosféra bude na Borussii pekelná. „Trochu rozdíl proti české lize. Když začne osmdesát tisíc lidí řvát, jsou slyšet. Užijí si to..." culí se gólman.

Dortmund je na druhou stranu ofenzivně laděný tým, což by mohlo Slavii vyhovovat. „Směrem dopředu má hodně šikovných borců, ale hrát se s ním taky dá."

Přestup? Přednost dostal syn

V souvislosti s Pavlenkou v průběhu minulé sezony padala jména renomovaných zájemců typu Juventusu či Barcelony. Werderu však zůstává i nadále věrný. Událostí léta bylo pro českého brankáře narození syna Mathiase.

„Nějaké možnosti na přestup byly. Ale popravdě, fotbal jsem tolik neřešil. V červnu se narodil malý, telefon jsem tolik nesledoval. Jsem rád, že můžu být v Brémách. Máme mladý tým s koncepcí a budoucností, chci mu pomoci do evropských pohárů."

Strat nové sezony ovšem Brémám nevyšel. První ligové body získaly až ve 3. kole výhrou nad Augsburgem, jehož dres v létě oblékli brankář Tomáš Koubek a obránce Marek Suchý. „Vůbec jsem zápas nebral jako derby českých gólmanů. Museli jsme už za každou cenu zabrat," zdůrazňuje Pavlenka.

Werder trápí velká marodka, kvůli níž se český krajní obránce Theodor Gebre Selassie musel netradičně přesunout do stoperské dvojice. „Všechno se sešlo. Vypadlo nám asi osm hráčů, kteří bývají nominováni buď do základu, nebo na lavičku... Proto Theo hrál stopera, zápas s Augsburgem zvládl velmi dobře," chválí českého spoluhráče.

Rashica bude Kosovu chybět

Zatímco Gebre Selassie už v národním týmu skončil, Pavlenka se na srazu v Praze připravuje na kvalifikační balkánskou misi. Češi ji začnou v Kosovu, k jehož oporám patří brémský Milot Rashica. Klíčový záložník je však zraněný.

„Hecoval mě, že nás doma před vzájemným zápasem pozve na party, abychom ztratili síly... Pro nás je asi dobře, že nenastoupí. Je velmi šikovný, rychlostní typ s výborným zakončením. Kosovo je zřejmě náš největší rival v boji o druhé postupové místo. Jsou velmi hrdí, že mohou reprezentovat. Působí v prestižních ligách, nic lehkého nás tam nečeká," má Pavlenka jasno.

Mentalita fotbalistů ze zemí bývalé Jugoslávie je podobná. Jak rychle se na hřišti dostanou do euforie, stejně rychle jsou také schopní propadnout zmaru. „Hodně by nám pomohlo dobře do zápasu vstoupit, dát brzy gól. Kosovo potřebuje vyhrát, takže pak bychom mohli využít rychlé hráče," rýsuje Pavlenka ideální scénář.